神谷英樹點Switch 2隱憂　Joy-Con缺十字鍵影響遊玩體驗

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新世代主機 Nintendo Switch 2 自上市以來銷售表現亮眼，但也並非毫無爭議，知名遊戲製作人神谷英樹，近日便公開點出 Switch 2 在硬體設計上的一項缺憾，直言左側 Joy-Con 缺乏十字鍵，對他個人的遊玩體驗造成困擾。

▼神谷英樹點Switch 2缺乏十字鍵 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

神谷英樹在接受日本媒體訪問時透露，他早在 Switch 2 首發時就透過抽選購入主機，不過當時那台主機後來轉送給姪女使用，直到近期再購入一台後才重新長時間體驗。他指出，自己多半以掌機模式、躺著遊玩遊戲，因此必須使用 Joy-Con 操作，而左 Joy-Con 未配置十字鍵，讓他在遊玩許多經典或需要精準方向操作的遊戲時感到不適應。

神谷也提到，這其實並非 Switch 2 獨有的問題，早在 2017 年推出的初代 Nintendo Switch，Joy-Con 就已取消傳統十字鍵設計。雖然 Switch 2 支援使用 Pro Controller 或第三方控制器，但在掌機模式下使用仍有不便；此外，由於 Switch 2 Joy-Con 尺寸與磁吸結構不同，舊款 Joy-Con 也無法直接安裝在新主機本體上。

為了解決問題，神谷甚至動手改造第三方控制器，他分享自己曾購買原本為初代 Switch 設計的配件，透過打磨、加工後勉強讓其能在 Switch 2 掌機模式下使用。不過他也笑稱，實際上「動手改造的樂趣，似乎比玩遊戲本身還要多」，顯示這樣的解法並非多數玩家能或願意嘗試。

