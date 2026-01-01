《輝夜姬》完結劇場版確定製作！赤坂明喊靈感突現：這就是答案

記者楊智仁／綜合報導

人氣戀愛喜劇動畫《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》正式宣布將推出「完結篇」劇場版作品。官方同步公開特報影像，並確認新作將以原作者赤坂明全新書寫的原案打造，為系列帶來一部「完全原創」的電影版最終章。

《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》是日本漫畫家赤坂明的校園作品，作品至 2015 年開始連載，單行本全 28 冊漫畫突破 2200 萬銷量，動畫更有三季 + 劇場版擁有許多粉絲。而針對這次所發表「完結篇」劇場版製作，赤坂明透露，早在約四年前便與動畫製作團隊討論，希望不是單純改編原作內容，而是共同創作一部「至今沒有人看過的全新故事」。

赤坂明表示，這次新作是在已經完結的故事基礎上延伸而來，既讓人感到不安也充滿樂趣，直到某天靈感浮現才確信「這就是答案」。赤坂形容，這將是一部「既嶄新、又令人懷念」作品，也很可能是《輝夜姬想讓人告白》動畫系列的最終篇章，期盼能為粉絲留下美好收尾，至於上映時程與更多細節，官方表示將於日後公開。

此外，官方也於 12 月 31 日播出全新電視特別篇《輝夜姬想讓人告白 邁向大人的階梯》，描寫輝夜與白銀交往後，回顧學生時代點滴回憶的溫馨故事。該集片尾曲由輝夜聲優古賀葵親自演唱，她也表示，希望能透過歌曲，陪伴觀眾一同翻閱屬於《輝夜姬》的青春回憶。