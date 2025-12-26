ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

台V拒告白控實況主「瘋狂性騷」　噁稱：不成我婆要她當私慾玩具

記者黃冠瑋／綜合報導

台灣VTuber天羽彌子近日在社群平台，揭露實況主渥特假借關心之意，向她告白遭婉拒後，竟不願放棄開始瘋狂糾纏，先是以「包養」之詞戲稱要對方「付出肉體」，讓她感到相當不適，竟還變本加厲試圖緊逼天羽彌子當他老婆，連忙又改口要她當自己的飛Ｘ杯，種種騷擾行為，引起大量網友震驚。

▼台灣VTuber天羽彌子控訴實況主渥特種種噁爛行徑。（圖／翻攝自X／@AmahaMiko）

 

▲▼台灣VTuber天羽彌子控訴實況主渥特種種噁爛行徑。（圖／翻攝自X／@AmahaMiko）

根據天羽彌子公開對話中，可以看到事情其實天羽彌子由於感情問題，在身心上已出現問題，連帶工作也造成影響，起初渥特先是以朋友關心之意拉近彼此關係，原先天羽彌子也是麻吉相稱，但沒想到後續天羽彌子說要去看醫生換藥時，渥特突然脫口說出「不能上班就我包養妳」，但卻要求天羽彌子「付出肉體」償還，之後又改口聲稱只是要對方幫忙農遊戲素材。

對於玩家而言，這樣看似經常會開玩笑的話題，竟成為渥特變本加厲的導火索，讓渥特在後續直接脫口說出「當我婆」，連忙又改口要她當「飛Ｘ杯」等荒唐字眼，絲毫不在意原先天羽彌子病情，在天羽彌子明確表示自己目前不適合當任何人另一半時，渥特仍持續糾纏下去，不斷詢問要如何才能得到她的愛，期間更是出現像是「GG長到30公分有機會嗎」等想當露骨內容，讓天羽彌子原先好轉病情又再次加重。

事情曝光瞬間引發大量網友撻伐，許多網友直接跑到渥特實況下質問對方，明明天羽彌子就已經明確表達拒絕，為何還一再糾纏，沒想到渥特本人竟聲稱彌子只是「討拍」，並且還試圖解釋會這些對話只是在向彌子開黃色笑話，而要把她當「飛X杯」也只是玩笑，並不算是構成一種性騷擾，如此荒誕回應，又再度引發許多網友譁然。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

