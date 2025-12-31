《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破百億日圓、蕾潔聲優感性喊「心願已實現」

記者楊智仁／綜合報導

動畫電影《鏈鋸人 蕾潔篇》票房再創里程碑，官方日前公布最新成績，作品自 9 月 19 日上映以來歷經 103 天，全日本累積觀影人次突破 655.8 萬，票房正式跨越 100 億日圓大關，成為年度最具話題性的動畫電影之一。

▼《鏈鋸人 蕾潔篇》票房再創里程碑。（圖／翻攝自推特）

《鏈鋸人 蕾潔篇》於全國 421 家戲院上映，首日即吸引 27.2 萬人入場，創下 4.2 億日圓票房佳績。發行商東寶當時評估最終票房有望達到 50 億日圓，沒想到上映未滿一個月便提前突破該目標，最終更一路衝破百億門檻表現遠超市場預期。原作者藤本樹在達成百億票房後發表感言，向觀眾表達由衷感謝，「真的非常感謝大家來觀賞，直到現在仍然餘韻未消。」並搭配親自繪製的紀念插畫，回饋支持作品的粉絲。

聲優陣容也紛紛分享喜悅，蕾潔聲優上田麗奈則指出，從錄音時就深刻感受到製作人員傾注的心血，能讓觀眾完整接收到這份情感，對她而言是莫大的榮幸，也相信藤本樹「希望蕾潔能被記住」的心願已然實現。隨著《鏈鋸人 蕾潔篇》票房突破 100 億日圓，不僅再度證明作品的強大影響力，也讓外界更加期待《鏈鋸人》系列未來的發展動向。