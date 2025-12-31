ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破百億日圓、聲優感性喊「心願已實現」

記者楊智仁／綜合報導

動畫電影《鏈鋸人 蕾潔篇》票房再創里程碑，官方日前公布最新成績，作品自 9 月 19 日上映以來歷經 103 天，全日本累積觀影人次突破 655.8 萬，票房正式跨越 100 億日圓大關，成為年度最具話題性的動畫電影之一。

▼《鏈鋸人 蕾潔篇》票房再創里程碑。（圖／翻攝自推特）▲▼鏈鋸。（圖／翻攝自推特）

《鏈鋸人 蕾潔篇》於全國 421 家戲院上映，首日即吸引 27.2 萬人入場，創下 4.2 億日圓票房佳績。發行商東寶當時評估最終票房有望達到 50 億日圓，沒想到上映未滿一個月便提前突破該目標，最終更一路衝破百億門檻表現遠超市場預期。原作者藤本樹在達成百億票房後發表感言，向觀眾表達由衷感謝，「真的非常感謝大家來觀賞，直到現在仍然餘韻未消。」並搭配親自繪製的紀念插畫，回饋支持作品的粉絲。

聲優陣容也紛紛分享喜悅，蕾潔聲優上田麗奈則指出，從錄音時就深刻感受到製作人員傾注的心血，能讓觀眾完整接收到這份情感，對她而言是莫大的榮幸，也相信藤本樹「希望蕾潔能被記住」的心願已然實現。隨著《鏈鋸人 蕾潔篇》票房突破 100 億日圓，不僅再度證明作品的強大影響力，也讓外界更加期待《鏈鋸人》系列未來的發展動向。

關鍵字：鏈鋸人 蕾潔篇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破百億日圓、蕾潔聲優感性喊「心願已實現」

神谷英樹點Switch 2隱憂　Joy-Con缺十字鍵影響遊玩體驗

角川2025暢銷書排行榜揭曉！「艾莉同學、無職轉生、青豬」上榜

瑞典遊戲業稱霸Steam！超好評黑馬一款就貢獻3%收益、賣1900萬套

電玩展「寶可夢、遊戲王」集換式卡牌大集結、3A桌遊帶動買氣

AI熱記憶體成本飆漲　業界憂PS6、新Xbox發售恐延期漲價

百萬VT「鯊魚子Saba」驚喜復歸　新賀親謝支持粉安慰：沒事的

《魔物獵人荒野》優化再遭砲轟　工程師怒言「半成品」引網共鳴

《我獨自升級》快閃店台北登場！闇影軍團沉浸互動、測獵人等級

《一拳超人》Part 2後年放送　新海報僅「左右互換」粉絲吐槽

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人荒野》優化再遭砲轟

魯夫聲優曾請《航海王》動畫尋接班人

兩津聲優感性曝：無法再詮釋聲線

瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益

《我獨自升級》快閃店台北登場

《柯南》經典「磚牆門」要改版

Switch 2「瑪利歐賽車」同捆包停產

《一拳超人》新海報僅「左右互換」

百萬VT鯊魚子Saba驚喜復歸

《暗黑破壞神IV》重回爽快刷寶

最新新聞

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破百億日圓

神谷英樹點Switch 2隱憂

角川2025暢銷書排行榜揭曉

瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益

電玩展熱門集換式卡牌大集結

業界憂PS6、新Xbox發售恐延期

百萬VT鯊魚子Saba驚喜復歸

《魔物獵人荒野》優化再遭砲轟

《我獨自升級》快閃店台北登場

《一拳超人》新海報僅「左右互換」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366