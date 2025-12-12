《刺客教條：黑旗》「重製定名」曝光　證實已過歐PEGI18級評級

記者黃冠瑋／綜合報導

近幾年《刺客教條：黑旗》就不斷傳出迎來重製版消息，像是雕塑商隱藏主角暗示、配音員意外脫口而出等。如今又有玩家發現，在歐洲內容分級委員會PEGI的網站上，意外洩露關於本作重製標題《Resynced》，並成功通過18級以上評鑑，對玩家而言，意味著距離遊戲發售日期已經不遠了。

▼《刺客教條：黑旗》重製定名意外洩露。（圖／翻攝自《刺客教條：黑旗》）



事情其實是，國外一名內容創作者Corkben在找尋內容題材時，竟意外在歐洲PEGI分級資料庫中，看到已經被定名為《刺客教條：黑旗Resynced》檔名，並且已經以暴力、粗俗語言等內容被列為18禁評級，也提到將會有內購要素提供玩家選擇，這也代表Ubisoft很可能為這次重製版加入客製化要素。

至於劇情方面，遊戲也將加入全新的角色扮演元素，使《刺客教條：黑旗》與《刺客教條：維京紀元》和《刺客教條：暗影者》等一樣，保持回歸RPG要素。同時地圖基本上也保持不變，只不過會刪除現代劇情，並新增重製前《刺客教條：黑旗》中所有被刪除的內容，其中就包括2013年所刪除的女海盜瑪麗·里德的故事劇情。

另外值得一提的是，關於「Resynced」意涵帶有重新同步定義，猜測可能是直接呼應了遊戲世界觀中的核心裝置「Animus」。玩家也正是透過這台虛擬實境機器，與歷史人物的記憶「同步」，藉此體驗過去的事件，原理很像是《哈利波特》中石內卜把記憶交給哈利，透過冥想盆來了解事情真相。雖說目前Ubisoft官方尚未針對任何與《刺客教條：黑旗》重製版有關的傳聞發表回應，並且也沒公開遊戲真正發售日期，但有鑑於多方洩露，並且已過歐洲PEGI分級，再加上有傳聞指出遊戲將會定檔在2026年3月23日推出，想必過沒多久玩家便可遊玩到全新《刺客教條：黑旗Resynced》版本。