刑事局破盜版遊戲40億犯罪案！驚見「任oo舉報」網笑：最強法務

台灣破獲盜版遊戲40億犯罪案！驚見「任oo舉報」網笑：最強法務

記者楊智仁／綜合報導

刑事警察局智慧財產權偵查大隊日前宣布破獲一起大規模販售盜版遊戲機與跨境洗錢集團案件，涉案侵權軟體市值估計高達新台幣 40 億元。警方自 114 年 1 月至 6 月間陸續展開兩波搜索行動，在臺南多區查獲 8 名犯嫌並起獲大量贓證物，全案已依違反洗錢防制法、著作權法及商標法移送臺南地檢署偵辦。

▼刑事局破獲販售盜版遊戲機洗錢集團案件。（圖／翻攝自刑事局）▲▼刑事局。（圖／翻攝自刑事局）

此案由日本「任○○株式會社」報案揭露，不法業者疑似利用網購平台大量販售內含盜版遊戲軟體的仿冒遊戲機，牟取高額利潤。刑事局接獲情資後隨即成立專案小組展開追查。警方於今年 1 月取得臺南地方法院核發之搜索票，在臺南北區、安定區、新市區等地查獲多處發貨與倉儲場，共拘提 5 名嫌犯，並查扣電腦主機、手機、仿冒遊戲機及物流資料等證物。後續追查發現該集團由中國大陸主嫌遠端操控，透過報關公司將仿冒遊戲機輸入臺灣，再指示本地成員以人頭帳戶經營拍賣帳號，進行交易與金流處理。

集團分工綿密，負責倉儲、分貨、出貨、匯款與退貨等作業，不法所得再透過地下匯兌轉至中國以迴避查緝，警方共查扣 948 台仿冒遊戲機、1,657,053 套侵權軟體規模驚人。專案小組持續追查金流、物流脈絡後，今年 6 月再次報請搜索票，在臺南東區查獲退貨倉庫，拘提林姓等 3 名嫌犯，並查扣平板電腦、仿冒主機等物品。經權利人估算，該集團所販售的盜版軟體侵權市值高達 40 億元。

儘管在官方新聞稿中並沒有完整說明此案件是由哪間公司報案，但由上述所提到日本「任○○株式會社」，再加上那秉持著對盜版絕不姑息、堅強的法律團隊，網友們也紛紛校喊「任OO是誰呢」、「終究還是出手了」、「是傳說中的最強法務嗎」。

關鍵字：刑事局

