美國《寶可夢》卡牌店再遭洗劫　惡徒3分鐘「熟練盜走」310萬

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢集換式卡牌《TCG》可說是近幾年粉絲們喜愛的卡牌之一，不過卻也衍生出許多問題，像是日本民宿卡牌垃圾山、員工盜刷公款、教小孩黑心賺錢等。如今又再度傳出美國加州《寶可夢》卡牌店遭到，3名不法人士僅用3分鐘，便盜走了價值超過10萬美元（約新台幣310萬元）的寶可夢卡牌與其他收藏品。

▼美國《寶可夢》卡牌店遭盜走市值310萬卡牌。（示意圖與本案無關／翻攝自Getty Images）

▲▼美國《寶可夢》卡牌店遭盜走市值310萬卡牌。（示意圖與本案無關／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，事情其實是位於美國加州柏本克（Burbank）一家卡牌店，於12月2日遭到竊賊闖入偷盜，事後店主Kiet Nguyen調閱監視器發現，3名竊賊似乎對店內規劃瞭若指掌，短短三分鐘就很精準地盜走最有價值的《寶可夢》卡牌，猜測很可能規劃犯案已久。而其中除了《寶可夢》稀有卡被盜外，還有一批未開封的寶可夢卡盒也被偷走，總計價值超過10萬美元（約新台幣310萬元）。由於這些卡牌與卡盒屬於「流動資產」，沒辦法明確在商品上清楚知道所有人屬於誰，因此這也成為這三名惡徒鑽漏洞牟取暴利機會。此外，還偷走了包含傳奇棒球員Mickey Mantle和足球巨星Ronaldo在內的稀有體育明星卡。

事件發生後，受害店主Kiet Nguyen便趕忙向警局報案，經警方初步調查，這三人竊賊可能與南加州地區其他卡牌店盜竊案也有關聯，因為早在先前南加州行竊案中，其中一名竊賊曾不慎露出部分臉部，從身形來看疑似同樣三人再次犯案，如今這段監視器側錄也將有利於警方繼續追查下去。至於受害店主Kiet Nguyen本就有針對店內做相應保險，未來會再次考慮升級保全系統，以防止同樣事情再次發生。

另外，這也不是第一次《寶可夢》卡牌與犯罪案件扯上關係，像是2024年底就曾有報導指出日本黑幫利用寶可夢卡牌進行洗錢，同樣在今年8月時美國麻州卡牌店也遭到偷竊市值345萬的卡包。

