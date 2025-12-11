跨平台再加1 !《微軟模擬飛行2024》榮登PS5　幕後推手竟是索尼

記者黃冠瑋／綜合報導

自從微軟Xbox進軍主機市場後，就和索尼在主機競爭上一直不斷交鋒，如同敵人般誰也不讓誰，然而隨著多平台策略興起，讓勢如水火雙方竟意外握手言和。如今繼《戰爭機器：重裝上陣》登入PS5後，《微軟模擬飛行2024》也同樣榮登PS5，對此遊戲負責人透露促成此事達成，竟是索尼聯繫才得以成真。

▼《微軟模擬飛行2024》榮登PS5。（圖／翻攝自《微軟模擬飛行2024》）

近年隨著玩家意識改變不再只想侷限單一平台，微軟和索尼也就此放下敵意許多Xbox系列遊戲已開始轉向PlayStation主機，像是《極限競速：地平線5》、《戰爭機器：重裝上陣》成功登陸PS5等，而微軟Xbox也在近日讓《微軟模擬飛行2024》同樣榮登PS5，可見微軟多次強調想轉往跨平台策略，並不是空穴來風。

對此，《微軟模擬飛行》系列負責人Jorg Neumann近日接受採訪，就提到關於此事，其實早在先前由於前作的遊戲檔案太大，安裝容量甚至能突破300GB，因此開發團隊決定在新作將大部分數據轉由雲端串流處理，讓主程式容量大幅縮減到約8GB，因此這種輕量化設計也為移植難度大幅降低。而當時Jorg Neumann就有提出想要把這款遊戲推向跨平台，但微軟高層當時卻數次否決，讓他感覺希望已變成渺茫。

然而，後續卻迎來轉機，一位索尼內部的相關人士，竟主動聯繫微軟，原因居然是這位人士本身就是飛行模擬器愛好者，看到關於《微軟模擬飛行2024》推出，讓他覺得非常適合加入索尼遊戲陣容當中，於是便主動聯繫微軟總裁意願，才讓此計畫得以重啟，後來便是近日所看到的《微軟模擬飛行2024》榮登PS5。