《絕命異次元》重製版成絕響　填補虧損6200億遭EA「無期擱置」

記者黃冠瑋／綜合報導

恐怖生存經典遊戲《絕命異次元》（Dead Space）早在2023年發售重製版時，就傳出銷售未達預期，美商藝電EA很可能不打算開發。如今隨著沙國1.6兆收購EA，短期間恐產生200億美元債務，因此有消息人士指稱EA打算無期擱置《絕命異次元》，並有意售賣IP，以此換取償還高額債務。

▼《絕命異次元》系列恐難以再推陳出新。（圖／翻攝自《絕命異次元》Steam）

▲▼《絕命異次元》系列恐難以在推陳出新。（圖／翻攝自《絕命異次元》Steam）

根據外媒報導，《絕命異次元》系列自 2008 年推出以來廣受不少粉絲好評，但由於遊戲風格不太受普遍大眾喜愛，因此遊戲也如同管理高層預想叫好不叫座，之後在2013 年推出的《絕命異次元3》也是反應普通，於是便被EA將這系列冷落了將近10年之久，直到2023年才以重製版的形式重新推出，雖說初期同樣獲得相當不錯評價，但依然難以改變這款系列命運，銷售依舊慘淡，因此近期傳出美商藝電EA決定「無期限擱置」，並且目前沒打算有任何重啟計畫。

如今，更有消息人士指稱，美商藝電很可能會考慮出售《絕命異次元》IP，原因出自近期震撼遊戲圈的1.6兆收購案，而這筆涉及沙烏地阿拉伯公共投資基金、Jared Kushner的Affinity Partners 以及私募股權公司Silver Lake的550億美元（約新台幣1.6兆）交易，可能使美商藝電背負高達200億美元（約新台幣6200億）債務。雖說拍賣《絕命異次元》IP也許能協助償還這筆巨額款項，但仔細回想其收益相較於龐大債務根本只是九牛一毛。

不過，《絕命異次元》的共同創作者Glen Schofield卻對此表示不同看法，他就在十月曾透露，已與該系列相關人士進行過溝通，有一個能讓雙方兩全其美的辦法並且還能為美商藝電省下高達4000萬美元（約新台幣12億），但都被EA拒絕，而目前所說出售此IP方法，就有如救命稻草，他認為這款IP很適合被改編成影視作品，一旦被出售該系列便能重獲新生，並透過跨界改編讓遊戲從此蓬勃發展，畢竟EA顯然已經對此IP沒打算在投入更多資源下去。

