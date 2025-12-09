ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

記者楊智仁／綜合報導

日本青森縣東側外海昨（8）日深夜發生規模 7.6 強震，八戶市觀測到震度 6 強的搖晃，岩手縣久慈市也觀測到 70 公分高的海嘯，居民們趁深夜緊急前往高處避難。這次地震也對不少活動造成影響，像《魔物獵人》線上發表會「Monster Hunter Showcase」就確定延期舉行。

▲▼魔物。（圖／翻攝自推特）

地震發生時正值深夜，青森、岩手兩縣沿岸地區氣溫接近 0 度，根據外媒報導，八戶市一名 40 多歲男性回憶，「突然被猛烈搖晃驚醒，上下左右搖擺持續很長時間。」岩手縣久慈市一名 27 歲男性職員透露，「準備避難時發現車窗都結冰了。」由於地震的緣故，日本不少地區休閒活動相繼取消，其中也包含遊戲產業發表會。

地震發生不久後，CAPCOM 在社群平台上公告，基於目前災害狀況暫停今日的節目「Monster Hunter Showcase」，原本這次活動預計公開《魔物獵人荒野》大型更新詳情，包含首個古龍「巨戟龍」的登場，另外也還有《魔物獵人物語3》的新消息。至於延期後的日程將另行公告，官方向受影響地區的民眾致意「由衷祈願各位平安無事」。

關鍵字：青森縣地震

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

推薦閱讀

青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

美冴變主角！日爆紅《午餐流派》聯動本傳、小新媽午餐奢侈開吃

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知...隔天態度大轉關閉工作室

日大臣愛動漫遭批「不配喜歡」...本人嘆：政治興趣需切割

《灌籃高手》作者剛畫完聯動圖...安西教練聲優同日辭世網鼻酸

實況大獎「最佳VTuber」得主花生炎上　1句話遭網酸：他不該拿？

《Fate/strange Fake》主題Café本周降臨　英靈三本柱餐點集結

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐嘉年華燈區

《柯南》新電影風之女神！澤城美雪接棒已故前輩、TV首亮相網熱議

全球遊戲市場規模將達2057億美元　PC年增5.7%領先各平台

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

實況大獎「最佳VTuber」花生炎上

安西教練聲優病逝鼻酸巧合

神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體

台V23頁毀滅PTT控Yoro輪迴式性騷

日大臣愛動漫遭批「不配喜歡」

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知

獨立遊戲慘遭兩大平台禁售

《柯南》澤城美雪接棒已故前輩首亮相

美冴變主角《午餐流派》聯動本傳

被爆「輪迴式性騷」實況主致歉

最新新聞

青森縣地震《魔物獵人》發表會取消

美冴變主角《午餐流派》聯動本傳

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知

日大臣愛動漫遭批「不配喜歡」

安西教練聲優病逝鼻酸巧合

實況大獎「最佳VTuber」花生炎上

《Fate/strange Fake》主題Café

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐燈區

《柯南》澤城美雪接棒已故前輩首亮相

全球遊戲市場規模將達2057億美元

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366