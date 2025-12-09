青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

記者楊智仁／綜合報導

日本青森縣東側外海昨（8）日深夜發生規模 7.6 強震，八戶市觀測到震度 6 強的搖晃，岩手縣久慈市也觀測到 70 公分高的海嘯，居民們趁深夜緊急前往高處避難。這次地震也對不少活動造成影響，像《魔物獵人》線上發表會「Monster Hunter Showcase」就確定延期舉行。

地震發生時正值深夜，青森、岩手兩縣沿岸地區氣溫接近 0 度，根據外媒報導，八戶市一名 40 多歲男性回憶，「突然被猛烈搖晃驚醒，上下左右搖擺持續很長時間。」岩手縣久慈市一名 27 歲男性職員透露，「準備避難時發現車窗都結冰了。」由於地震的緣故，日本不少地區休閒活動相繼取消，其中也包含遊戲產業發表會。

地震發生不久後，CAPCOM 在社群平台上公告，基於目前災害狀況暫停今日的節目「Monster Hunter Showcase」，原本這次活動預計公開《魔物獵人荒野》大型更新詳情，包含首個古龍「巨戟龍」的登場，另外也還有《魔物獵人物語3》的新消息。至於延期後的日程將另行公告，官方向受影響地區的民眾致意「由衷祈願各位平安無事」。