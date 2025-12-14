恐怖新作《OD》不會「成功」？　小島秀夫坦言：顛覆過往不知道

記者黃冠瑋／綜合報導

早在之前就已經知道知名遊戲製作人小島秀夫目前手上有多個開發項目，其中備受矚目莫過於先前傳出錄到鬼聲的恐怖新作《OD》，甚至嚇得整間工作室趕忙去神社祈福。正當粉絲已迫不及待之際，但近日小島秀夫卻表示，與過往傳統模式截然不同，很可能這款遊戲沒辦法像《死亡擱淺》和《潛龍諜影》一樣成功。

▼小島秀夫沒把握恐怖新作《OD》會成功。（圖／翻攝自X／@Kojima_Hideo）

根據外媒報導，隨著12月迎來遊戲大獎TGA盛事，許多玩家就開始期待所有關於未來推出新作消息，畢竟TGA除了會頒布今年獎項外，也提供許多開發者展現作品機會，而回顧過往，小島秀夫旗下一款恐怖新作《OD》也正是在此期間，震撼公開給所有粉絲，因此也有不少人開始期待近期小島秀夫是否會為新作帶來更多消息。

對此，小島秀夫也在近日接受外媒採訪回應此事，其中對《OD》看法或許與大部分玩家想法截然不同，原因竟是他自己也不確定《OD》這個嶄新的遊戲概念最終能否成功，畢竟與過往創造了前所未有的潛行遊戲和外送遊戲截然不同，雖說《死亡擱淺》和《潛龍諜影》是不同類型遊戲，但在系統上確有相似之處，不過這一次《OD》卻會是從根本上改變服務模式，所以這將會是相當大的挑戰。其實從先前預告中就有稍微透露出遊戲玩法與細節，或許會是透過角色操作與動畫穿插形式來堆疊整個遊戲恐怖氛圍。

雖然小島秀夫強調遊戲很可能會無法成功，但他仍對這款遊戲抱持著願景，聲稱希望能環遊世界、拜訪各地的「恐怖景點」，成為世界上第一個成功掃描到鬼魂並將其放入遊戲中的人，甚至能因此獲獎。另外，這也不是小島秀夫第一次接觸恐怖題材製作，早在2014年所推出的試玩版恐怖遊戲《P.T.》，就以獨樹一幟風格，營造出非常恐怖氛圍，然而最終沒能完全推出，但至今為止仍被觀眾譽為世上最恐怖遊戲之一。