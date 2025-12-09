ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日大臣愛動漫遭批「不配喜歡」...本人嘆：政治興趣需切割

記者楊智仁／綜合報導

日本經濟安全保障大臣小野田紀美近日在個人社群媒體上發表長文，談及「興趣與政治」之間的關係，引發網路熱議。她強調，個人的興趣與政策立場應明確切割，並呼籲外界不要因政治觀點不同，就否定他人的喜好。

▼小野田紀美呼籲政治與興趣需切割。（圖／翻攝自@onoda_kimi推特）▲▼喜歡動漫的日本大臣。（圖／翻攝自推特）

小野田紀美從政前曾擔任過雜誌編輯，任職過遊戲開發公司，喜歡 ACG 的她時常在社群帳號分享動漫遊戲，被網友們視為「政壇宅宅」。不過從政自然會伴隨著立場不同以及意見爭執，小野田表示，雖然她與其他政黨議員在政策上常存在分歧，但仍能因共同喜愛遊戲或作品而熱烈交流。她認為喜歡同一部作品與政治理念的契合毫無關聯，「談論興趣就像一場美好的茶會，不需要刻意加入政治雜音」。

不過，小野田也指出，部分民眾無法將興趣與政治分離，因此她在正式公務或記者會場合會避免談論個人喜好，以免引發不必要的誤解。但她也強調，自己的推特為「本人但非官方的日常帳號」，未來仍會持續分享興趣相關內容，並建議不想看到者可自行封鎖。

此外，小野田對部分批評感到遺憾，特別是有人認為她因政策立場不符，就不配喜歡某部作品，「同一部作品也會因人而有不同的解讀和喜愛方式，僅因思想不同就否定別人的『喜歡』，令人感到悲傷。」她指出，如果所有人對作品的理解都相同，就不會有不同詮釋與同人創作。

小野田強調，她分享興趣並非希望藉此得到政治支持，也不希望出現「因為宅就支持她」的論調，同時，她呼籲外界不要以政治立場禁止他人喜歡某作品，強調「否定他人的喜歡」本身就是一件令人不快的事。最後，小野田表示，「明明喜歡某件事物本來是一件單純又美好的事，卻變得如此複雜」，呼籲外界能以更寬容的態度看待不同立場的人所擁抱的興趣文化。

