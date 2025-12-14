ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《刺客教條暗影者》副總吹「品質高」　點雙主角遭討厭卻不後悔

記者黃冠瑋／綜合報導

從上市前被看衰再到評價反轉的《刺客教條：暗影者》，雖說表現已超出官方預期，但時隔9個月官方依舊不願公開實際銷售，讓不少玩家懷疑遊戲成功真實性。然而近期遊戲副總監卻又再次喊話，暗影者其實是一款高品質作品，也知道部分玩家不喜歡雙主角，但團隊不後悔，未來仍會延續這項系統。

▼《刺客教條：暗影者》副總再次稱讚品質超高。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

▲▼《刺客教條：暗影者》副總再次稱讚品質超高。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

根據外媒報導，隨著《刺客教條：暗影者》不會有兩個DLC消息後，雖說副遊戲總監Simon Lemay-Comtois聲稱只是內容規模沒達到，但許多玩家就開始對數月以來官方強調遊戲非常成功態度，抱持著重度懷疑。不過近日副遊戲總監Simon Lemay-Comtois又再次提到這款遊戲美術方面，恐怕難以超越，目前已成該系列之最。此外，還聲稱《刺客教條：暗影者》對工作室來說真的是一部品質很高的作品，其中許多元素，像是雙主角系統都是出自Ubisoft魁北克工作室在2015所推出的《刺客教條：梟雄》下，借鑑改進並參考《刺客教條：奧德賽》所做出風格系統。

Simon Lemay-Comtois更是對於主角彌助與奈緒江感到滿意，從奈緒江忍者完美詮釋了那種經典刺客，再到彌助的戰鬥方式，《刺客教條：暗影者》確實都做到了該系列應有的遊戲風格，其中強調《刺客教條：暗影者》跑酷是核心精神，因此在奈緒江與彌助的移動方式，有做體型上差異，未來系列新作也會持續著重在這方面。

至於近期雙主角系統一直被玩家詬病，其實Simon Lemay-Comtois早就知道會有只喜歡單一類型玩家對這項系統反感，從而放棄其中一個角色體驗，在當初《刺客教條：梟雄》雅各和伊薇就是如此，此次彌助與奈緒江就又更為複雜，工作室也知道「明知山有虎，偏向虎山行」道理，但依然推出，他們從不感到後悔。唯一從中學到的教訓便是，未來仍會繼續使用雙主角系統，只要遊戲的故事與系統上能充分合理解釋，便不會排斥。

