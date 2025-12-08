神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體　擊敗PS5網驚：沒聽過

記者楊智仁／綜合報導

Nex Playground 一款類似 Xbox Kinect 的體感遊戲主機，近日在美國市場上默默創下驚人成績：在一整周銷量中擊敗 PS5 和 Xbox Series X，成為美國「第二熱賣」的遊戲硬體。

▼Nex Playground美國「第二熱賣」遊戲硬體 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據市場研究機構 Circana 資深總監 Mat Piscatella 的報告，截至 11 月 22 日當周，美國最熱銷的主機是 任天堂 Switch 2《瑪利歐賽車世界版》同捆組，這點並不意外畢竟新機剛上市並獲得巨大成功。然而令人驚訝的是排在第二名的主機，既不是 X 開頭，也不是 P 開頭，而是 Nex Playground，第三名則是 PS5 Slim 數位版，Piscatella 公開數據僅到此為止，他也幽默地補充說「還挺有趣的。」

讓人更意外的是 Nex Playground 其實早在 2023 年就已上市，當時也有進軍台灣，但許多人如今才第一次聽到，包含外媒也用「Little Known、Almost never heard」來形容。Nex Playground 僅一個手掌大小主打「兒童與親子家庭使用」，Nex 執行長 David Lee 曾將這台主機稱作微軟 Kinect 的「精神續作」，透過廣角鏡頭與 AI 動作追蹤引擎來辨識玩家動作，因此完全不需要傳統手把，主機最初售價為 199 美元，並在 2025 年 5 月調整至 249 美元 ( 約 7700 台幣 )。