《魔物獵人》系列「未來動向」曝光　製作人發豪語：沒理由終結

卡普空旗下大作《魔物獵人荒野》剛上市可說是風光一時，但近期卻屢遭重創，先是更新過慢、優化問題、紅色評論、社長甩鍋等，都讓評價慘遭暴跌。不過遊戲卻在近期獲得了「PlayStation Partner Awards 2025 Japan Asia」兩項大獎，讓製作人辻本良三再次信心喊話，魔物獵人會持續拓展IP，沒理由劃下句點。

▼《魔物獵人荒野》未來更新不會喊卡。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

《魔物獵人：荒野》在2月28日正式推出後，曾一度受到許多玩家追捧，然而後續因為遊戲更新過慢、優化與技術表現問題受到了不少PC玩家批評，再加上後續《光與影33號遠征隊》、《死亡擱淺2：冥灘之上》、《空洞騎士：絲綢之歌》、《羊蹄山戰鬼》等爆紅遊戲先後推出，讓這款遊戲無疑受到許多挑戰，甚至網上出現不少《魔物獵人》系列是否就此終止想法。

不過如今PlayStation卻給予了卡普空一劑強心針，從揭曉的年度獎項「PlayStation Partner Awards 2025 Japan／Asia」得獎名單中，《魔物獵人：荒野》依然獲得了三個獎項肯定。對此，《魔物獵人》系列製作人辻本良三、遊戲總監德田優也就接受訪問，其中德田就對今年《魔物獵人荒野》評價做出回應，「我們為遊戲內容量與遊戲難度的問題感到抱歉，但我們還是很開心能獲得各個獎項。包括玩家選擇獎提名，我們想感謝仍然給予我們意見以及溫暖鼓勵的玩家」，也由於依然獲獎製作人辻本良三就透露，「我們當然不打算讓系列就此止步，我們計劃繼續下去，並希望讓更多人玩到，此外，我也想思考遊戲以外的可能性，以便進一步擴展《魔物獵人》IP的潛力」。此消一出後，讓不少多年追隨《魔物獵人》老玩家猜測，有鑑於近幾年遊戲都不斷被改編成電影或是影集，因此很可能卡普空未來會轉往投資影視化製作。

對此，值得一提的是，其實早在2020年曾有一部由《惡靈古堡》（Resident Evil）系列電影導演 Paul W. S. Anderson 與女星 Milla Jovovich 夫妻檔聯手打造的《魔物獵人》真人電影，然而，後續該片全球票房僅有慘淡的4790萬美元（約14.8億新台幣），也因此讓續集計畫擴展宣告暫停。至於遊戲方面製作人辻本良三也再次重申，「《魔物獵人》的特色之一就是會定期更新，接受玩家意見就此改進，只為了讓遊戲越來越好，《魔物獵人：荒野》未來更新仍會持續下去」。