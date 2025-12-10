ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔物獵人》系列「未來動向」曝光　製作人發豪語：沒理由終結

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人荒野》剛上市可說是風光一時，但近期卻屢遭重創，先是更新過慢、優化問題、紅色評論、社長甩鍋等，都讓評價慘遭暴跌。不過遊戲卻在近期獲得了「PlayStation Partner Awards 2025 Japan Asia」兩項大獎，讓製作人辻本良三再次信心喊話，魔物獵人會持續拓展IP，沒理由劃下句點。

▼《魔物獵人荒野》未來更新不會喊卡。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

▲▼▼《魔物獵人荒野》未來更新不會喊卡。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

《魔物獵人：荒野》在2月28日正式推出後，曾一度受到許多玩家追捧，然而後續因為遊戲更新過慢、優化與技術表現問題受到了不少PC玩家批評，再加上後續《光與影33號遠征隊》、《死亡擱淺2：冥灘之上》、《空洞騎士：絲綢之歌》、《羊蹄山戰鬼》等爆紅遊戲先後推出，讓這款遊戲無疑受到許多挑戰，甚至網上出現不少《魔物獵人》系列是否就此終止想法。

不過如今PlayStation卻給予了卡普空一劑強心針，從揭曉的年度獎項「PlayStation Partner Awards 2025 Japan／Asia」得獎名單中，《魔物獵人：荒野》依然獲得了三個獎項肯定。對此，《魔物獵人》系列製作人辻本良三、遊戲總監德田優也就接受訪問，其中德田就對今年《魔物獵人荒野》評價做出回應，「我們為遊戲內容量與遊戲難度的問題感到抱歉，但我們還是很開心能獲得各個獎項。包括玩家選擇獎提名，我們想感謝仍然給予我們意見以及溫暖鼓勵的玩家」，也由於依然獲獎製作人辻本良三就透露，「我們當然不打算讓系列就此止步，我們計劃繼續下去，並希望讓更多人玩到，此外，我也想思考遊戲以外的可能性，以便進一步擴展《魔物獵人》IP的潛力」。此消一出後，讓不少多年追隨《魔物獵人》老玩家猜測，有鑑於近幾年遊戲都不斷被改編成電影或是影集，因此很可能卡普空未來會轉往投資影視化製作。

對此，值得一提的是，其實早在2020年曾有一部由《惡靈古堡》（Resident Evil）系列電影導演 Paul W. S. Anderson 與女星 Milla Jovovich 夫妻檔聯手打造的《魔物獵人》真人電影，然而，後續該片全球票房僅有慘淡的4790萬美元（約14.8億新台幣），也因此讓續集計畫擴展宣告暫停。至於遊戲方面製作人辻本良三也再次重申，「《魔物獵人》的特色之一就是會定期更新，接受玩家意見就此改進，只為了讓遊戲越來越好，《魔物獵人：荒野》未來更新仍會持續下去」。

關鍵字：魔物獵人卡普空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【蜂窩牆面狂竄濃煙】火燒台南知名石頭火鍋店！

推薦閱讀

《FF14》繁中版推出！製作人喊「久等了」、 55折上市優惠包開賣

分析師曝Steam聚集「囤積型玩家」！幻想某天會玩狂買遊戲

《瑪利歐賽車世界》DLC洩露　「咚奇剛」聲優雷同曝神秘反派回歸

《魔物獵人》系列「未來動向」曝光　製作人發豪語：沒理由終結

PS5、Steam主機誰更好？外媒多角分析曝關鍵「要再壓低價格」

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店！買家60元撿到珍品破千萬觀看

《法環》玩家等級1空手打Boss　狂扁7小時創紀錄...網驚太有耐心

青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

美冴變主角！日爆紅《午餐流派》聯動本傳、小新媽午餐奢侈開吃

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知...隔天態度大轉關閉工作室

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知

實況大獎「最佳VTuber」花生炎上

神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體

美冴變主角《午餐流派》聯動本傳

PS5、Steam主機誰更優勢？

台V23頁毀滅PTT控Yoro輪迴式性騷

安西教練聲優病逝鼻酸巧合

玩家等級1空手打法環Boss...狂扁7小時

《FF14》繁中版推出、55折上市優惠

最新新聞

《FF14》繁中版推出、55折上市優惠

分析師曝Steam聚集「囤積型玩家」

《瑪利歐賽車世界》DLC洩露

《魔物獵人》系列未來動向曝光

PS5、Steam主機誰更優勢？

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

玩家等級1空手打法環Boss...狂扁7小時

青森縣地震《魔物獵人》發表會取消

美冴變主角《午餐流派》聯動本傳

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366