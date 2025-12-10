ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Roblox》慘遭俄羅斯封殺　極端思想恐害兒童網高喊：DEI大掃除

記者黃冠瑋／綜合報導

知名沙盒遊戲平台《Roblox》上提供了許多獨立遊戲創作者資源，然而自從爆出多項兒童爭議後，就慘遭各界不斷聲討、批評，像是先前歐洲刑警組織才暗示該平台已淪為誘拐兒童犯罪。如今俄羅斯政府出招，宣布決定全面禁止該遊戲平台，原因竟是充斥著激進主義以及LGBT政治宣傳，讓不少網友高喊DEI大掃除。

▼《Roblox》遭俄羅斯政府全面封殺。（圖／翻攝自X／@Roblox）

▲▼《Roblox》遭俄羅斯政府全面封殺。（圖／翻攝自X／@Roblox）

根據外媒報導，主打高自由度的創作空間《Roblox》近期一直不斷被歐美國家提及兒童安全問題，許多家長都擔憂本平台可能充斥著許多不適合兒童的內容，甚至還有與真實犯罪有關的隱憂。先前歐洲刑警組織也為了因應犯罪猖獗，和多國合作，打擊、刪除那些在線上遊戲平台中出現的數千個仇恨言論事件，並且還透露自從11月開始展開行動後，查獲了5408個指向聖戰主義內容的鏈接、1070件指向暴力右翼極端主義和恐怖主義內容，以及105個指向種族主義和仇外內容，共計超過6600個危害兒童思想內容。

如今俄羅斯政府也加入這項打擊恐危害兒童行動，禁令明確禁止《Roblox》，由於該平台出現LGBT相關內容，因此遭到全面封殺，對於俄羅斯而言類似的內容在境內發布的影視作品和電玩遊戲中一直都是個大忌，甚至還於 2022 年正式發布擴大相關法令，全面禁止兒童接觸任何「非傳統性關係」，因此此次被禁止也不感到意外，像是EA就決定有在俄羅斯發布《模擬市民4》的「婚旅奇緣」擴充內容，明確修改為不會出現同婚情形。

事實上關於《Roblox》出現LGBT相關內容也不是第一次被提及，早在去年外媒就揭露平台上戀童癖問題猖獗的調查報導後，美國數個州已對開發商 Roblox Corporation 提起訴訟，指控其儘管增加了臉部掃描和年齡驗證等系統。至於俄羅斯所提及極端主義雖未明確表示內容，但經外界猜測很可能與聲援烏克蘭等遊戲內容相關，像是由烏克蘭遊戲工作室GSC所製作的《浩劫殺陣 2》就慘遭禁止。

至於面對外界的批評，《Roblox》執行長David Baszucki則對外聲稱平台上兒童掠奪問題的擴散對《Roblox》而言，既是好事也是壞事，其中就提到「我們不一定只把它當成一個問題，也視其為一個機會。我們要如何讓年輕人一起建造、溝通和相處？同時又要如何建立未來的溝通方式？所以，你知道，從我們創業開始，就一直以一種好的方式在處理這件事」，如此避重就輕回應，讓許多網友表示消極態度，並認為DEI掃除行動是在有效保護兒童。

關鍵字：Roblox兒童

《Roblox》慘遭俄羅斯封殺　極端思想恐害兒童網高喊：DEI大掃除

