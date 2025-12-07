ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《傳說對決》AIC閃電狼闖入最終決賽　53分鐘極限大戰擊敗BAC

記者蘇晟彥／河內報導

《傳說對決》AIC國際賽敗部冠軍賽7日中午開打，FW（閃電狼）與BAC爭取最後一張晉級總決賽的門票。在開局FW出師不利，在僅拿下一個小分的狀況下被BAC率先聽牌，但靠著毅力跟韌性，FW硬是將比數扳回平手，在最後一局上演開賽最久比賽，雙方在中期沒把握前都不敢出手，最終互跳恰恰53分鐘後，由FW在凱撒團ACE2對面拿下勝利，將在稍後與FS在總決賽舞台會師。

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在首局閃電狼慣例，都會以讓角色作為核心，前期各路被分開擊破，不出意料遭到BAC擊敗；第二局煜翔拿出招牌射手「蘇」，與第一局情勢相反，在前期拿下各路優勢，靠著穩扎穩打最後一波擠掉主堡取勝，比分來到一比一；第三局電狼前期拿下優勢，但BAC Kimsensi搭配TaoX多次開戰，再加上政澤多次被單抓，造成凱撒完全無法接團，最後被對手找到5v4機會一波帶走。

第四局複製上一場情勢，前期電狼多次抓到人頭，但BAC將凱撒控制權牢牢抓在手上，多次透過凱撒推進與FW形成拉鋸戰，最終在大團前一波狙殺+毒帶走小詹後，拿下勝利進入聽牌。第五局由奶綠拿出弗洛倫，在前期多次拼殺，同時將凱撒穩穩掌握，最後靠著少失誤再度拿下一分，比分來到2：3。

最後生死局雙方選出拿手角，中期閃電狼一度推到高地，但沒有順利拿下高地塔，接著雙方在沒有把握的情況下互跳恰恰，FW緩慢地將視野推出，中間僅有幾次開團，最後在50分鐘閃電狼抓到對方失誤，即便對方搶到凱撒，仍ACE對面，最終在53分鐘拿下勝利，成為本屆時長最長的比賽，稍後將進軍最終舞台，與FS正面對決。

▼53分鐘大戰結束，奶綠興奮的直接將隊員抱起來，FW確定晉級最終舞台。

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：傳說對決

