角川動漫快閃店松菸直擊！上百粉絲排隊、滿人潮搶熱門小說漫畫

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川年度壓軸盛事「2025年終感謝祭」快閃店今日正式於松菸南向製菸工廠盛大開展，為回饋廣大讀者與粉絲長年的支持，活動以超過百款限定精品、精彩活動企劃與豐富購物回饋，打造一年一度最受矚目的動漫盛典。一早活動開場即湧進上百位動漫粉絲到場熱情參與，預計周末限定四天展期到12/8。

本次快閃店以「年度最強感謝祭」為主軸，不僅匯集《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《DATE A LIVE 約會大作戰》、《歡迎來到實力至上主義的教室》、《全知讀者視角》、《新世界狂歡》等人氣作品新刊&全新設計周邊，更推出多項首次公開的限量商品「我的老朋友們特別企劃──《涼宮春日的憂鬱》、《聖魔之血》、《幸運☆星》、《TIGER×DRAGON 龍虎戀人》、《櫻花莊的寵物女孩》、《灼眼的夏娜》、《羅德斯島戰記》」，等珍貴逸品，讓粉絲們一入場便能感受滿滿驚喜。





為提升互動體驗，會場推出最新三款型式x六組超人氣熱門IP的隨機造型抽卡機，現場規劃四大限定打卡合影牆──《魔法偵探時崎狂三事件簿》、《背叛者的情歌》、《全知讀者視角》、《新世界狂歡》供讀者朝聖拍照留念；還有人氣精品特別展示企劃，從視覺到收藏皆全面升級。同時，台灣角川也推出年度壓軸購物優惠，包含限量福袋、百元精品、十件66折、滿額贈禮、超值特選套書等超豐富內容，回饋粉絲支持。





《台灣角川2025年終感謝祭》快閃店活動資訊

活動日期：2025年12月5日（五）～2025年12月8日（一）

活動地點：松山文創園區－南向製菸工廠

開放時間：10:30~20:00（12月8日~17:00）

入場方式：免費入場