元老漫畫家原稿遭整批竊走...被放在網上賣　損失恐達7.5億日圓

記者楊智仁／綜合報導

被譽為《週刊少年Jump》黃金時代漫畫家的桂正和，近期爆出其經典作品《電影少女》原畫遭整批竊走，引發日本漫畫界與收藏圈震驚，桂正和本人近日公開控訴事件經過，表示「犯人已經鎖定」。

▼《電影少女》原畫遭整批竊走。（圖／翻攝自東立）

《電影少女》帶有科幻元素，講述從電視機走出來的女孩們如何解決男主角們的愛情煩惱，於 1989 年至 1992 年間在集英社漫畫雜誌《周刊少年Jump》連載，為桂正和首部以愛情為主題的漫畫，單行本全 15 冊累計銷量突破 1,400 萬，是桂正和的重要代表作。然而，近期在日本網路拍賣平台上，接連出現多張自稱是《電影少女》原畫的拍賣品，每張價格從十萬到數十萬日圓不等，部分甚至飆破百萬日圓。

桂正和表示 10 月搬遷工作室時，原畫在混亂中被人整批帶走，「用生命燃燒般畫出的《電影少女》原稿，絕不可能因為什麼操作失誤就被丟掉，開始搬遷之前，我就已經把每卷的原稿分別放進信封，鎖在置物櫃裡小心保管，搬家公司那邊，我也是親自開置物櫃，逐一指示『這裡的原稿要搬到倉庫內指定位置』，我從來沒有允許任何業者把被物品拿去賣給回收商。」

然而，即便如此，等到注意到時，《電影少女》的原稿卻唯獨全部消失，全 15 卷原稿加起來約 2500 張，若每張按 30 萬日圓估算，總損失金額高達 7.5 億日圓。根據律師表示，「整理情報後發現，參與搬家的業者中有人極可能涉案，此外，也浮現了一名疑似與該業者勾結的古物商嫌疑人。」眼看犯人身分逐漸明朗，桂正和目前正準備再次前往警方報案。