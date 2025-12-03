ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日天團《Official髭男dism》首部演唱會電影！12月上映曝艱辛歷程

記者楊智仁／綜合報導

以「即使到了適合留鬍子的年齡，我們也想持續以這個團隊創作讓大家心情愉悅的音樂。」為創團信念，日本超人氣樂團 「Official髭男dism」的首部演唱會電影《劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025》將於12月12日在台登上大銀幕；影片以舞台前的視角完整記錄四個大男孩成軍以來的心路與艱辛的創作歷程，再加上演唱會時四位團員們的真實對話。讓觀眾透過大銀幕，零距離感受他們以音樂創作企圖撼動世界的偉大力量；演唱會電影預售票於日前開始發售就引起粉絲的高度關注，每一份電影預售票除了一張電影票外，還有一張印刷精美的紀念收藏票。

▲▼髭男。（圖／廠商提供）

自出道以來Official髭男dism就以〈Pretender〉、〈I LOVE…〉、〈Subtitle〉等多首破億神曲席捲全亞洲，YouTube總累積突破10億次的播放量，讓他們成為大受歡迎的現象級男子音樂團體。《劇場版OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025》不僅收錄大型演唱會震撼畫面，更完整地捕捉四個大男孩以音樂翻轉人生的每一個動人的瞬間。

▲▼髭男。（圖／廠商提供）

片中大量呈現四位大男孩：主唱藤原聰、團員松浦匡希、小笹大輔與楢﨑誠，大談成名後的壓力、創作掙扎、團隊默契，以及一路走來的堅持，辛酸與內心滿滿的感謝。電影以專業環繞音效呈現演唱會的震撼臨場感，讓觀眾彷彿置身演唱會第一排，感受每個節奏與每個音符與每句歌詞傳遞出的力量，讓觀眾彷彿與團員一同踏上演唱會舞台，體驗動人的每一刻。

《劇場版OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025》不僅是獻給所有髭男粉絲的作品，也是一部屬於所有熱愛夢想、音樂與生命之人的感動紀錄。

▲▼髭男。（圖／廠商提供）

關鍵字：Official髭男dism

