韓媒曝LCK導入「教練語音」！比賽中與選手溝通、限時45秒

記者楊智仁／綜合報導

根據多家韓媒報導，LCK  Riot Games 宣布，將在明年 1 月開打的 LCK CUP  中試行「教練語音」新制度。此系統允許教練團成員於比賽進行期間直接與選手溝通，指導戰術決策，成為《英雄聯盟》電競的一項劃時代變革。

▼LCK CUP 中試行「教練語音」新制度。（圖／翻攝自lolesports）▲▼LCK。（圖／翻攝自lolesports）

以往《英雄聯盟》電競規則中，教練僅能在 Ban/Pick 階段 與選手交流，正式比賽開始後則不得再發言，雖然每局結束後可提供賽後反饋，但無法進行即時戰略調整。「教練語音」制度將打破這項限制，使教練能依照比賽狀況進行即時策略調整，有望讓戰局節奏更加多變，對觀眾而言也將帶來全新的觀賽體驗與戰術看點。

根據 Riot 公布規則，各隊可自行決定是否啟用此功能，登錄名單中的教練、助理教練或分析師最多可兩人同時參與，每局最多可進行 3 次語音指令，每次限時 45 秒，比賽期間不會暫停，教練僅能看到與選手相同的隊伍視野，且在比賽結束前不得與外部聯絡。此制度預計會在 LCK 與 LCP 實行 ( LCP 官方公告在此 )，不適用於其他地區或全球賽事，LCK 計畫於「小組賽階段」試行，不包含 Play-in 與季後賽。

關鍵字：英雄聯盟

