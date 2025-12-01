ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網紅估Steam machine製造成本700美　分析師：數年賣上百萬台

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目 Valve 的 Steam Machine 預定於 2026 年推出，官方尚未公布定價，不過 Valve 先前曾表示：「若玩家用零件自行組裝一台擁有相同效能的 PC，那就是我們希望落在的價格區間。」

▼Valve 全新一代 Steam Machine。（圖／翻攝自steam） ▲▼Valve 公布全新一代 Steam Machine。（圖／翻攝自steam）

這款六吋立方體設計的迷你主機，擁有 超越 Steam Deck 六倍以上的效能，並支援在電視上遊玩 PC 遊戲，知名科技頻道 Linus Tech Tips 近日針對此進行測試，組裝了一台規格與 Steam Machine 相似的電腦，並據此推算未來售價。分析指出，若以歷史最低零件價格估算 Valve 的製造成本約為 602 美元 ( 約 19000 台幣 )；但以目前零件價格計算，零售成本可能高達 910 美元 ( 約 28000 台幣 )。

考慮到 Valve 採用直銷模式，省去通路商利潤，加上部分零件如電源供應器、主機板與外殼可用內部價格取得，Linus 推測 Steam Machine 的零售價應約為 699 美元（約新台幣 22,000 元）。他表示，「如果市場狀況不變，699 美元是相對合理的價格，隨著產品週期推進 Valve 有機會改善利潤率，尤其在記憶體與 SSD 價格回穩後。」他並補充，「以這個價位來看 Steam Machine 具備相當吸引力，同時不會過度壓低市場價格。」

Valve 表示將在明年正式推出前公布 Steam Machine 的最終售價，市場研究機構 Ampere Analysis 則指出，該產品的成功將高度取決於定價策略。分析師 Katie Holt 表示，「我們預估 Steam Machine 新版本的銷售量，將如同 Steam Deck 一樣數年內達到數百萬台規模，這款主機不僅能吸引希望透過電視遊玩 Steam 遊戲的既有玩家，也能打動對高階電競 PC 遲疑的消費者。」

關鍵字：Steam machine

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【火力猛！】林岱樺狂酸對手「花錢買民調帶風向」

推薦閱讀

網紅估Steam machine製造成本700美　分析師：數年賣上百萬台

《英雄聯盟》HongQ、JunJia確定加盟JDG

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

細田守新動畫電影口碑暴死...一廳僅兩人　網評：像發燒看電影

《進擊的巨人》原本預估賠錢？主管曝「從悲觀到逆轉」關鍵

《鬼滅》聲優憶出道第五年月收入僅「1萬多」　得靠打工維持生活

創意無法擋！《戰地風雲6》玩家自製「踩地雷」　敲錯立刻說掰掰

任天堂收購萬代新加坡工作室！《斯普拉遁》合作團隊加入麾下

《卡比的馭天飛行者》空降日本銷售榜首　首周狂售20萬套

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯　市調曝歐美玩家更愛槍戰射擊

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉

聲優憶出道早期月收入僅「1萬多」

《戰地風雲6》玩家自製踩地雷

細田守新動畫電影口碑暴死

網紅估Steam machine製造成本

《進擊的巨人》原本預估賠錢？

中國動漫活動、演唱會頻取消

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯

HongQ、JunJia確定加盟JDG

《航海王》漫畫第111集狂賣137萬冊

最新新聞

網紅估Steam machine製造成本

HongQ、JunJia確定加盟JDG

中國動漫活動、演唱會頻取消

細田守新動畫電影口碑暴死

《進擊的巨人》原本預估賠錢？

聲優憶出道早期月收入僅「1萬多」

《戰地風雲6》玩家自製踩地雷

任天堂收購萬代新加坡工作室

《卡比的馭天飛行者》空降日本銷售榜首

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366