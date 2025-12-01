網紅估Steam machine製造成本700美　分析師：數年賣上百萬台

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目 Valve 的 Steam Machine 預定於 2026 年推出，官方尚未公布定價，不過 Valve 先前曾表示：「若玩家用零件自行組裝一台擁有相同效能的 PC，那就是我們希望落在的價格區間。」

▼Valve 全新一代 Steam Machine。（圖／翻攝自steam）

這款六吋立方體設計的迷你主機，擁有 超越 Steam Deck 六倍以上的效能，並支援在電視上遊玩 PC 遊戲，知名科技頻道 Linus Tech Tips 近日針對此進行測試，組裝了一台規格與 Steam Machine 相似的電腦，並據此推算未來售價。分析指出，若以歷史最低零件價格估算 Valve 的製造成本約為 602 美元 ( 約 19000 台幣 )；但以目前零件價格計算，零售成本可能高達 910 美元 ( 約 28000 台幣 )。

考慮到 Valve 採用直銷模式，省去通路商利潤，加上部分零件如電源供應器、主機板與外殼可用內部價格取得，Linus 推測 Steam Machine 的零售價應約為 699 美元（約新台幣 22,000 元）。他表示，「如果市場狀況不變，699 美元是相對合理的價格，隨著產品週期推進 Valve 有機會改善利潤率，尤其在記憶體與 SSD 價格回穩後。」他並補充，「以這個價位來看 Steam Machine 具備相當吸引力，同時不會過度壓低市場價格。」

Valve 表示將在明年正式推出前公布 Steam Machine 的最終售價，市場研究機構 Ampere Analysis 則指出，該產品的成功將高度取決於定價策略。分析師 Katie Holt 表示，「我們預估 Steam Machine 新版本的銷售量，將如同 Steam Deck 一樣數年內達到數百萬台規模，這款主機不僅能吸引希望透過電視遊玩 Steam 遊戲的既有玩家，也能打動對高階電競 PC 遲疑的消費者。」