中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

記者楊智仁／綜合報導

中國當局不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，近期展開大規模抵制行動，不僅日本歌手濱崎步的演唱會緊急喊卡，11 月 28 日 - 30 日在上海舉辦的《萬代南夢宮嘉年華 2025》也接連取消了最後兩天活動。

▼《萬代南夢宮嘉年華 2025》活動取消。（圖／翻攝自推特）▲▼活動取消。（圖／翻攝自推特）

中日關係緊張不少演藝、動漫活動遭受影響，像日本歌手大槻真希 28 日在上海萬代嘉年華演唱動漫《航海王》歌曲時，舞台突然斷電陷入一片黑暗，等到燈光再次亮起，她就在一臉錯愕之下被工作人員帶下台，讓現場觀眾感到傻眼。

如今上海萬代嘉年華也證實後續兩天活動全部取消，更有網友拍下大大的宣傳版面全部貼上「中止」字樣，中國網友則在下方留言表示，「再搞下去我看上海鋼彈基地也得關門」、「有些事真的沒辦法」、「管好你們領導的嘴」、「敢不敢把原因說出來」。

日本歌手演唱會、藝人見面會近期活動也都倉促取消，包含「花譜海外首場演唱會、創作歌手 natori、搖滾樂團 SID、聲優歌手斉藤朱夏、動畫音樂活動《LisAni！LIVE SHANGHAI 2025》」，就連天后濱崎步也成受害者，為了不讓粉絲失望，濱崎步依舊登台演出，面對空無一人的觀眾席錄製「無人演唱會」，敬業態度受到網友們一片讚賞。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

