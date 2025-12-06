《要塞英雄》絕版初代爆130萬天價　「罕見10級」遭收藏家瘋搶

記者黃冠瑋／綜合報導

高人氣遊戲《要塞英雄》過去就憑藉著與世界各地遊戲廠商、動漫電影合作產出不同內容，吸引無數粉絲前往遊玩。雖說遊戲屬於服務遊戲，本身屬於免費，但近日卻出現一張仍未拆封初代實體版《要塞英雄》，竟以130萬驚人價格售出，原因是該片被機構評為罕見最高評級10A++分，導致不少收藏家瘋搶出價。

▼《要塞英雄》初代實體版竟以130萬天價出售。（圖／翻攝自Heritage Auctions）

眾所周知《要塞英雄》是少數服務型遊戲中成功案例，雖說官方時不時會推出各種合作活動，吸引玩家花費金錢購買相關造型，但遊戲本身屬於免費形式，任何玩家皆可免費遊玩。而此次賣破42,500美元（約130萬新台幣）的初代實體版《要塞英雄》，其實是在2017年所發布的《要塞英雄》XBOX One光碟版遊戲，內容是在「大逃殺」模式全球爆紅之前，包含「風暴大師武器包」（Storm Master Weapon Pack）。

這樣商品起初是在11月21日由Heitage Auctions所拍賣，最初的零售價僅為60美元（約新台幣1,860元），但後續為何會暴漲到42,500美元（約130萬新台幣）賣出，原因竟是遊戲本體被裝在一個透明盒子，並且被評價公司Wata罕見評為最高等級10A++，再加上原本就是比較稀少XBOX One光碟版，因此引起了市場上拍賣收藏家注意。

雖說乍聽之下該樣商品非常稀有，但光是一片遊戲竟要賣到130萬新台幣，對於一般玩家而言還是感到無比震驚，畢竟相對地玩家平時就可以免費遊玩這款遊戲。不過值得一提的是，這也不是第一次實體遊戲片被賣到如此高價，根據金氏世界紀錄，目前電玩遊戲拍賣最高價是在2006年所發布的《超級瑪利歐64》，當時成交價達到156萬美元天價（約4680萬元新台幣），相比之下這次或許只是小巫見大巫。