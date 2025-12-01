細田守新動畫電影口碑暴死...一廳僅兩人　網評：像發燒看電影

記者楊智仁／綜合報導

日本電影票房目前仍由動畫主導，然而細田守新作《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》卻慘遭滑鐵盧，三連休票房慘況「入座率僅 4%」，多位評論人指出，這不只是口碑問題，更是觀眾對導演信任度懷疑的結果。

▼Scarlet永無止境的史嘉蕾。（圖／翻攝自@studio_chizu）

根據外媒報導，11 月 21 日上映的細田守最新作品《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》在首周末便陷入前所未有的低迷，根據現場觀察，11 月 24 日晚間於東京某大型電影院的 196 席影廳中，僅有 8 位觀眾入場，入座率僅約 4%。推特上也出現大量「電影院空蕩蕩」、「大暴死」、「史嘉蕾暴死」等貼文。

不少人估計全國平均入座率僅約 5%，有 11 個廳、每日共 4000 個座位的電影院，三天假期共計約 1.2 萬座位，實際僅坐滿五成不到，顯示《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》票房表現極為慘烈，到了連假結束後的 11 月 25 日中午，甚至有 432 席的 IMAX 廳僅賣出 2 張票，幾乎形同包場。

根據 11 月 25 日公佈的票房速報，《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》上映首三天的動員人數為 13.6 萬人、票房 2.1 億日圓，堪稱「開局暴死」。過去細田守被譽為「宮崎駿的接班人」，其作品長年由東寶發行、在全日本 400 餘家戲院上映，如今《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》慘敗，使外界開始質疑他是否還能再執導大規模製作。

評價部分《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》電影網站評分普遍跌至 2.7～2.9 分（滿分 5 分），創下細田守導演生涯新低，日網表示，節奏混亂怪異、故事空洞、角色情緒薄弱，音樂劇場景突然插入等等，甚至有人形容「很像發高燒的時候看電影，感覺亂成一團」。