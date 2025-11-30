ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂收購萬代新加坡工作室！《斯普拉遁》合作團隊加入麾下

記者楊智仁／綜合報導

任天堂日前正式宣布，計劃收購萬代南夢宮旗下開發團隊 Bandai Namco Studios Singapore，該工作室成立於 2013 年，曾參與《斯普拉遁》（Splatoon）系列的開發。

▼任天堂收購萬代新加坡工作室。（圖／翻攝自任天堂）▲▼斯普拉遁。（圖／翻攝自任天堂）

根據公告內容，任天堂預計於 2026 年 4 月 1 日 收購該工作室 80% 股權，其餘股份將於「一定期間後」完成收購，交易完成後，工作室將更名為 Nintendo Studios Singapore（任天堂工作室新加坡）成為任天堂的全資子公司。不過，任天堂強調，該工作室將「持續維持現有開發業務」，主要負責遊戲美術資產製作等支援性開發工作。

任天堂指出，此次收購對本財年的財務表現影響「極為有限」，但此舉有助於鞏固公司在亞洲地區的研發與製作體系，進一步提升整體開發效率與品質控制。事實上 任天堂近年積極擴張旗下的內容製作事業：2022 年收購 Dynamo Pictures 並更名為 Nintendo Pictures 後，該工作室已推出多部以任天堂 IP 為題材的影像作品，《薩爾達傳說 王國之淚》、《皮克敏 4》、《超級瑪利歐兄弟 驚奇》等遊戲的影像製作。

關鍵字：任天堂

