《排球少年》主題餐廳台灣三地登場　五大高校齊聚還原賽場熱血

記者楊智仁／綜合報導

FANFANS CAFE 宣布推出《排球少年!!》主題咖啡廳，於 11 月 27 日正式開幕。本次合作以動畫中五大人氣高校為設計主軸，透過場景布置與系列主題餐點，打造高度沉浸的青春賽場氛圍，邀請粉絲一同走入《排球少年!!》的熱血世界。

▲▼排球少年。（圖／廠商提供）

「五大高校視覺重現，打造沉浸式用餐空間」

主題咖啡廳以作品核心視覺為概念，完整呈現烏野高中、青葉城西高中、音駒高中、梟谷學園高校、稻荷崎高校五間隊伍的特色風格。從入口動線、牆面背板到座位區皆依據校隊代表色、象徵物與精神調性打造，讓粉絲在單一空間中一次體驗五校氛圍，店內並設置多組劇照視覺及比賽場景，營造被排球熱潮包圍的臨場感，使來訪者能在用餐過程中重新感受作品中最熱血的青春氣息。

▲▼排球少年。（圖／廠商提供）▲▼排球少年。（圖／廠商提供）▲▼排球少年。（圖／廠商提供）

「主題餐點設計以《學校精神 × 角色意象》打造限定饗宴」

本次合作餐點以「五校主題」作為核心，從主餐、甜點到飲品皆融入角色特質、隊伍意象及學校特色。

主餐｜五校主題套餐
依據各校代表色及隊伍風格設計，每款套餐皆以該校專屬的視覺與口味設定，提供如同支持主隊般的體驗。包括：烏野高中、青葉城西高中、音駒高中、梟谷學園高校、稻荷崎高校。

甜點｜日向烏鴉巧克力（限定）
以主角日向翔陽象徵性的烏鴉意象為靈感開發限定巧克力甜點，是本次合作的視覺亮點之一。

冬季飲品｜無酒精熱紅酒（狐狸茶包）
以冬季氛圍與作品熱血形象為發想，推出無酒精暖身系飲品，帶有果香與淡淡辛香調，適合寒冬享用。

▲▼排球少年。（圖／廠商提供）▲▼排球少年。（圖／廠商提供）▲▼排球少年。（圖／廠商提供）

「《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳活動資訊」

台北西門店：台北市萬華區昆明街92之1號5樓
活動期間｜2025/11/27（四）-2026/02/03（二）
台中一中店：台中市北區太平路22號2樓
活動期間｜2025/11/28（五）-2026/02/04（三）
高雄愛河店：高雄市前金區大同二路23號1樓
活動期間｜2025/11/28（五）-2026/02/04（三）

▲▼排球少年。（圖／廠商提供）▲▼排球少年。（圖／廠商提供）

關鍵字：排球少年

