客製化魅力大爆發！從設計到完工全參與　MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025。（圖／記者王威智攝）

▲客製化魅力大爆發！從設計到完工全參與，MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

台北世貿一館今（28）日直接被「軍事迷、玩家、YouTuber」擠爆！亞洲最大軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025 盛大開展，超過百家國內外 Airsoft、戰術裝備與戶外品牌齊聚。現場新品量不只突破千件，展場也比去年整整擴大 1.5 倍，開展一早就湧入大批玩家，人潮一路塞滿各展區。

今年參展國家橫跨台灣、香港、中國、美國、日本、英國、加拿大等十多國，台灣品牌依舊是最大陣容，不僅有 PAF、SRC、MILSIG、QUANTO、ARCHWICK 亞奇威等知名廠商，多家小型工作室與研發團隊也首次亮相，包括主打精密維修與客製化的 GEN Airsoft 玄尼斯生存遊戲。香港品牌 Classic Army、ARES、美國 SUREFIRE、KRYTAC、LANCER TACTICAL 也都現身展場，吸引不少國內外收藏玩家朝聖。

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025多國品牌齊聚，台灣廠商火力全開。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025。（圖／記者王威智攝）

多家廠商透露，今年新品量「直接破百」，且大家紛紛端出最新研發、中看又中用的亮點商品，競爭程度比往年更激烈。其中，GEN Airsoft 展出的各式客製化零組件成為焦點。該品牌以「穩定性能、精準調校」為核心，每把客製槍皆由技師手工組裝、調整動力曲線與手感，並依玩家射擊習慣、外觀偏好與使用場域量身設定。從零件挑選、組裝校正到多輪實測，流程皆以工程級精度執行，確保耐用、順暢、低故障率。對 GEN 來說，客製化不是「改一把槍」，而是替玩家打造專屬的戰術工具。

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025。（圖／記者王威智攝）

▲起家於玩具槍精密維修、並經營迷宮與對戰場地的 GEN Airsoft 玄尼斯生存遊戲，此次以多款客製化零組件成為展場亮點。（圖／記者王威智攝）

生存遊戲圈知名 YouTuber Q毛今天也在現場分享觀察，他笑說今年讓他最驚喜的就是「超彩、超客製」展品，「以前大家印象中的玩具槍或配備都是黑、灰、迷彩，顏色超單一。但今年完全不同！科技成熟之後，很多廠商開始走客製化路線，想要什麼顏色、造型都能做。顏色變得超大膽、設計超創新，很多配件和客製零件都讓我忍不住一直看。」

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025。（圖／記者王威智攝）

▲生存遊戲圈知名 YouTuber Q毛。（圖／記者王威智攝）

今年的零組件區更被玩家笑稱是「最危險的地方」！因為一走進去就會忍不住想掏錢。不只台灣品牌積極投入，歐洲與東南亞廠商也帶來大量創新零件、輕量化套件與模組化配件，有玩家形容這裡根本是「Airsoft 版樂高」，想怎麼組就怎麼玩。

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025。（圖／記者王威智攝）

▲▼ MOA Expo 2025 匯集超過百家國內外 Airsoft、戰術裝備與戶外品牌，現場還能親手體驗多項最新技術與新品。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025。（圖／記者王威智攝）

多家廠商也坦言，MOA Expo 已成為國際採購的重要據點，「不少海外玩家和業者每年都特地飛來台灣，就是想看最新的客製化技術。」今年展場擴大 1.5 倍後，攤位數明顯變多，逛展動線也更豐富。許多玩家笑說：「以前兩三小時可以逛完，今年根本逛不完，還要排明天再來一次！」

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 國軍也在 MOA Expo 2025 會場中展示武器設備。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 軍事與玩具槍盛會 MOA Expo 2025。（圖／記者王威智攝）

