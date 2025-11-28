SEGA認新作銷售不如預期　玩家等「完全版」出現延後購買心態

記者楊智仁／綜合報導

SEGA Sammy Holdings 於 2026 財年第二季度財報說明會上，公布關於遊戲事業現況與未來方向的問答摘要，討論內容涵蓋完整遊戲與 F2P（免費遊玩）作品的收益波動、重複銷售狀況、授權業務擴展，以及應對開發規模擴大的策略等多項主題。

▼Sega公布關於遊戲事業現況與未來方向的問答摘要。（圖／翻攝自Sega）

然而，近年 SEGA 發現多款新作雖品質獲得高度評價，但銷售成績卻不如預期，公司分析原因包括市場同類型遊戲競爭激烈、定價策略，以及玩家因預期「完全版」上市而延後購買的心態。此外，SEGA 也坦言行銷面存在問題，遊戲魅力未能充分傳達，目前正進行深入分析並檢討推廣策略，期望藉由改善行銷手法推動銷售增長。

對於重複銷售在本財年下滑 18.5%（約 180 億日圓）一事，公司指出主因是缺乏延續前期強勢作品的高人氣大作。前期如《女神異聞錄 3 Reload》、《人中之龍 8》、《聖獸之王》等集中於下半年發售並持續銷售，但本期缺乏相似規模的延續效應。

展望 2027 財年，SEGA 預期完整遊戲陣容將更為豐富，但同時也意識到製作成本上升及現有作品成長放緩帶來的風險。公司認為市場正在「兩極化」：玩家關注焦點集中在獨立小品與 3A 大作之間，中間層作品生存艱難。雖然 SEGA 作品品質已達 3A 水準，但品牌影響力仍不足以讓玩家「必買」，未來將在開發投資與市場趨勢間取得平衡，強化熱門 IP 管線以追求獲利穩定。