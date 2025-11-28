ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

SEGA認新作銷售不如預期　玩家等「完全版」出現延後購買心態

記者楊智仁／綜合報導

SEGA Sammy Holdings 於 2026 財年第二季度財報說明會上，公布關於遊戲事業現況與未來方向的問答摘要，討論內容涵蓋完整遊戲與 F2P（免費遊玩）作品的收益波動、重複銷售狀況、授權業務擴展，以及應對開發規模擴大的策略等多項主題。

▼Sega公布關於遊戲事業現況與未來方向的問答摘要。（圖／翻攝自Sega）▲▼Sega。（圖／翻攝自推特）

然而，近年 SEGA 發現多款新作雖品質獲得高度評價，但銷售成績卻不如預期，公司分析原因包括市場同類型遊戲競爭激烈、定價策略，以及玩家因預期「完全版」上市而延後購買的心態。此外，SEGA 也坦言行銷面存在問題，遊戲魅力未能充分傳達，目前正進行深入分析並檢討推廣策略，期望藉由改善行銷手法推動銷售增長。

對於重複銷售在本財年下滑 18.5%（約 180 億日圓）一事，公司指出主因是缺乏延續前期強勢作品的高人氣大作。前期如《女神異聞錄 3 Reload》、《人中之龍 8》、《聖獸之王》等集中於下半年發售並持續銷售，但本期缺乏相似規模的延續效應。

展望 2027 財年，SEGA 預期完整遊戲陣容將更為豐富，但同時也意識到製作成本上升及現有作品成長放緩帶來的風險。公司認為市場正在「兩極化」：玩家關注焦點集中在獨立小品與 3A 大作之間，中間層作品生存艱難。雖然 SEGA 作品品質已達 3A 水準，但品牌影響力仍不足以讓玩家「必買」，未來將在開發投資與市場趨勢間取得平衡，強化熱門 IP 管線以追求獲利穩定。

關鍵字：SEGA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

推薦閱讀

蘋果2025耶誕送禮攻略　選對秒變 Apple小天才

客製化魅力大爆發！從設計到完工全參與　MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯

沙國1.6兆收購EA恐生變？　傳「現金短缺」PIF闢謠只等美監批准

新卡片機台《祕密的偶像公主》東森廣場亮相！爆滿人潮搶試玩

《星際異端先知》恐缺席2025TGA　傳明年不上市網諷：DEI害的

SEGA認新作銷售不如預期　玩家等「完全版」出現延後購買心態

Faker登節目曝冠軍造型「考慮選加里歐」：他是投票第一名

《數碼寶貝》新作極好評　製作人談與《寶可夢》差異：各有強項

TLN財務問題遭除名...基地清倉賣「主機、電競椅、隊服」一件不留

中國3A《湮滅之潮》帥炸BOSS曝光　「亞瑟史詩」網吹：來勢洶洶

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日動畫再出現「請勿與熊戰鬥」標語

《數碼寶貝》製作人談與《寶可夢》差異

TLN財務問題遭除名...經理清倉拍賣

SEGA認新作銷售不如預期

《我的英雄學院》最終季封神

《寶可夢傳說ZA》PO紅藍甜點猜測

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

《空之軌跡 FC》繁中版延期推出

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊

Faker曝冠軍造型「考慮選加里歐」

最新新聞

蘋果2025耶誕送禮攻略

MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯

沙國1.6兆收購EA恐生變？

卡片機台《祕密的偶像公主》東森廣場亮相

《星際異端先知》恐缺席2025TGA

SEGA認新作銷售不如預期

Faker曝冠軍造型「考慮選加里歐」

《數碼寶貝》製作人談與《寶可夢》差異

TLN財務問題遭除名...經理清倉拍賣

中國3A《湮滅之潮》帥炸BOSS曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366