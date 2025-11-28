ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Faker登節目曝冠軍造型「考慮選加里歐」：他是投票第一名

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》S15 世界賽 T1 再度奪下世界冠軍完成三連霸，粉絲們也相當好奇選手們會挑哪隻英雄作為自己的冠軍造型。先前 Faker 於節目上表示，「直播投票中『加里歐』是第一名，所以『考慮』選擇加里歐當造型。」

▼終於輪到加里歐了嗎。（圖／翻攝自lolesports）▲▼終於輪到加里歐了嗎。（圖／翻攝自lolesports）

Faker 自 2013 出道以來玩過無數英雄，「雷茲、勒布朗、阿祈爾、加里歐、球女、阿璃...」國際舞台上貢獻眾多名場面，今年世界賽 Faker 還創下紀錄：共拿出 14 名角色，超越 2022 年的 BeryL 成為世界賽使用英雄數最多的選手。如今已是六冠王的 Faker 加上名人堂造型，如果要說哪隻招牌角色還沒有被李哥選擇的話，那絕對就是加里歐，不論是 S7 四強五場加里歐擋下 RNG、去年總決賽的不死大魔王，S15 最後一戰 Faker 也是鎖下了加里歐。

先前 T1 脫口秀上，Faker 透露，「粉絲直播投票中加里歐是第一名，所以考慮選擇加里歐維冠軍造型。」主持人接著詢問這次世界賽表現亮眼、同樣是粉絲投票數很高的英雄「梅爾」，李哥則回應，「梅爾雖然也參與投票，但很可惜是第三還是第二名來著…？」今年加里歐終於有望圓夢成為冠軍造形了嗎，就讓我們等待後續消息。

