《ARC Raiders》玩家砲轟「無匙搜刮」　開門全沒怒求官方修正

記者黃冠瑋／綜合報導

由前《戰地風雲》系列開發者組成的Embark Studios，推出科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》，上市後直接爆紅，一舉擠進目前Steam上前五大熱門遊戲。然而近期卻深陷外掛騷擾和AI創作風波，沒想到事情還未結束，近日又有玩家抱怨有人利用無鑰匙Bug搜刮獎勵，害一般玩家損失慘重，並怒求官方修改遏止風氣。

▼《ARC Raiders》出現無鑰匙搜刮Bug。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

▲▼《ARC Raiders》出現無鑰匙搜刮Bug。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

《ARC Raiders》上線後可說是話題滿滿，但爆紅同時卻也衍生出各種問題，像是先前外掛氾濫，一直到近期遊戲被指稱有使用AI創作，官方也就此承認有部分使用，然而事情一波未平一波又起，近期就玩家抱怨關於搜刮獎勵不公平，有玩過《ARC Raiders》的玩家就會知道，在撤離射擊遊戲的各種地圖中會散佈著許多可拾取的鑰匙卡，而這些鑰匙卡對應著地圖上的各種資源暗門。門後隱藏的戰利品通常會比普通區域的戰利品更加珍貴，也由於設定上獎勵只能透過鑰匙卡打開，因此鑰匙卡在戰場上可說是非常搶手。

不過此規則近期卻被一個遊戲存在Bug打破，一旦發現隱藏暗門，就算沒找到對應鑰匙卡也能打開，玩家只需要用身體撞擊上鎖門牆，即可進入這些被鎖住區域，根本不需要鑰匙卡，並且如果有隊友在場，操作會更加容易，因為隊友可以從背後跳到自己身上觸發碰撞將一方直接穿牆進門，便可進入戰利品房間，後續則是等進入房間裡的玩家從內部解開門鎖便可一同進入。

這種無視遊戲規則Bug看似對於玩家非常有利，但仔細衡量會發現對於那些乖乖遵守遊戲規則玩家而言，興高采烈找到了鑰匙卡，但門一打開卻是空無一物，顯然失望感會非常重，時間一久對於遊戲體驗可說是大大扣分，因此許多玩家向Embark Studios呼籲修復這個遊戲漏洞，並且去制止刻意使用此Bug玩家，來破壞遊戲體驗。對此，一名時常遊玩射擊遊戲創作者Klean也表示，「說實話，我們應該直接禁止這種行為，這個問題需要解決」，但他也提到顯然此問題短時間內不太會獲得即時改善，畢竟《ARC Raiders》碰撞系統相對複雜，因此找到問題根源仍需些時日。

