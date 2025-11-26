ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

馬斯克預告旗下AI明年挑戰《英雄聯盟》最強戰隊！設兩項限制

記者楊智仁／綜合報導

特斯拉與 xAI 創辦人 伊隆・馬斯克（Elon Musk）近日宣布，旗下人工智慧系統 Grok 5 將具備「進階遊戲對戰能力」，並計劃於 2026 年挑戰《英雄聯盟》世界頂尖戰隊，該消息一出立即引發科技與電競圈廣泛討論。

▼馬斯克計劃 2026 年挑戰《英雄聯盟》戰隊。（圖／達志影像／美聯社）▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

馬斯克於推特貼文中透露，Grok 5 將在兩項重要的條件下進行挑戰，「視覺限制：Grok 5 只能透過攝影機觀看螢幕，就像人類肉眼一樣，禁止存取任何遊戲內部資料、日誌或狀態」、「反應限制：AI 的反應延遲與點擊速度將被限制在人類水準，以測試其策略推理與臨場判斷，而非依賴超人般的速度與自動化操作。」

馬斯克強調，Grok 5 能夠「透過閱讀遊戲說明與實驗學習」，無需專屬訓練資料即可理解並操作遊戲。根據部分 AI 專家看法，過去在類似的遊戲中，AI 之所以能取勝主要仰賴超人級反應速度，馬斯克此舉將更貼近人類智慧的真實對決，也有人質疑 Grok 5 是否能應對《英雄聯盟》中瞬息萬變的版本環境、團隊合作與心理戰術等複雜變數。

