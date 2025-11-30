創意無法擋！《戰地風雲6》玩家自製「踩地雷」　敲錯立刻說掰掰

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》上線首週就一舉突破該系列最佳首發紀錄，近日熱度更是壓過多年競爭者所推出新作《決勝時刻：黑色行動7》。對此，官方近期又再度更新，其中提供地圖編輯器功能，可以設計自己專屬地圖，沒想到竟有玩家發揮創意設計經典《踩地雷》模式，一旦敲錯便會立刻爆炸，讓不少人直呼太有趣。

▼《戰地風雲6》玩家自製「踩地雷」地圖。（圖／翻攝自X／@renibrain）

事情其實是，一名日本玩家れに2藉著此次《戰地風雲6》更新所提供地圖編輯器功能，分享他所自製地圖，從畫面中就可以清楚看到他的地圖設計靈感，就是來自Windows系統經典小遊戲《踩地雷》模式，玩家可透過手持近戰武器破門槌，來敲打地面上一個個土堆，敲打後也類似於《踩地雷》經典玩法，如果安全便會顯示數字，來提醒玩家附近土堆有多少可能潛藏地雷風險，也可透過插旗子方式，來標記危險區域。

此外，關於數字顯示會透過圖表方式，呈現在遊戲畫面左上，當然關於這個模式也有時間上限制，玩家必須在一定時內避開有可能會出現地雷的土堆，模式上也提供了第一視角與第三視角，讓玩家選擇想要體驗的方式，方便觀察所有動向。相對地，一旦敲到藏有地雷土堆，就會馬上引爆，玩家便會立刻彈飛，畫面也會直接顯示任務失敗，玩家必須開始遊戲，如此經典玩法結合，對許多人而言可說是相當有趣，該貼文也瞬間吸引超過21萬人觀看。

另外，該地圖創作者也分享了他製作這個伺服器的登入代號「ZE46Q」，不過目前他也說明遊戲系統正在維護，選擇暫時關閉，於是他決定把開源代碼分享到GitHub上，讓所有對這個地圖有興趣的玩家都能打造出屬於自己的《踩地雷》模式。