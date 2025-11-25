《無職轉生 蛇足篇》第三章動漫節首賣！魯迪之子揭家族最大危機

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者楊智仁／綜合報導

2026台北國際動漫節強檔不斷，由日本輕小說家理不尽な孫の手創作、插畫家シロタカ繪製插畫的殿堂級輕小說《無職轉生 ~到了異世界就拿出真本事~》，其補完角色後續人生的故事集《無職轉生 ～蛇足篇～》將推出關鍵篇章第3集〈無職紅毯〉。本次以魯迪烏斯逝世18年後為舞台，透過其子「亞爾斯」發現的遺物，揭開家族曾面臨的最大危機與未被記錄的真相。

《無職轉生 ～蛇足篇～(3) 無職紅毯》將同步推出「限定版」與「特裝版」兩種版本，分別收錄不同主題的8P短篇小冊子與多款絕美周邊。限定版僅限台灣角川會場與官網販售；特裝版則於全通路開放購買，即日起進行限期事前預購，台灣角川亦將於動漫節會場舉辦《無職轉生》特別活動，更多情報將於日後公開。

《無職轉生 ～蛇足篇～(3)》限定版以「摯愛相伴的寧靜時光」為主題打造專屬珍藏書盒，收錄特典：完整展現書核封面美感的「布掛畫(含組裝桿)」、三位老婆可愛立繪的「搖搖立牌」、值得紀念展示的「2入拍立得風小卡」以及「限定版8P短篇小冊子(〈菈菈看起來很寂寞〉、〈莉莉撒嬌〉兩則短篇)」；特裝版則是以「家族間的合影」為設計核心，特製書盒呈現魯迪替兒子亞爾斯治療的溫馨畫面，收錄特典：可直立展示全家福的「壓克力桌繪」、以精巧尺寸呈現高質感印製的「迷你無框畫」以及「特裝版8P短篇小冊子(〈露西生氣了〉、〈亞爾斯與商人〉兩則短篇)」。

《無職轉生 ～蛇足篇～(3)》劇情簡介

畢黑利爾王國的決戰最後，魯迪烏斯．格雷拉特贏得了勝利。描寫他與他身邊的人們在那之後的故事合集，《蛇足篇》在此開幕，本系列的第三集收錄了特別篇〈無職紅毯〉，以魯迪烏斯與他的兒子亞爾斯雙方的視角，敘述家族所面臨的最大危機。

甲龍曆四九九年，魯迪烏斯死後過了十八年的某一天，亞爾斯取得了父親遺留下來的《魯迪烏斯之書》中尚未被發現的夢幻第二十九集。其中記載的，正是亞爾斯年輕時期的失控之舉，以及父親魯迪烏斯的過失，即使經歷了無法挽回的失敗，人生依然繼續──魯迪烏斯在這段人生中有著何種想法，完成了何種創舉…人生重來型轉生奇幻小說，延續本篇之後的故事集，第三集。

