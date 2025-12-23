在車上能玩PS5遊戲！Sony、Honda合作電動車支援全新移動空間

記者楊智仁／綜合報導

Sony 與 Honda 近日宣布，雙方合作推出的首款量產電動車 Afeela 1，將正式支援 PlayStation Remote Play 功能，讓乘客能直接透過車內系統遊玩 PS4 與 PS5 遊戲，進一步模糊行動空間與娛樂體驗的界線。

▼Sony Honda 首款量產電動車 Afeela 1。（圖／翻攝自Afeela 1推特）

Sony 與 Honda 於 2022 年成立合資公司 Sony Honda Mobility，目標是共同開發純電動車產品。旗下品牌 Afeela 的首款量產車型 Afeela 1，預計於 2026 年率先在美國加州地區交車，官方表示，Afeela 車款將透過車內的 Afeela In-Vehicle Infotainment 資訊娛樂系統，支援 PlayStation Remote Play 功能，乘客可遠端連線至家中的 PS4 或 PS5 主機，直接在車內畫面上進行遊戲操作。

需要注意的是，目前僅確認支援 Remote Play，並非透過 PlayStation Plus 進行雲端串流，意味著玩家必須讓家中的主機保持開機狀態，並將遊戲畫面串流至車內，Sony Honda Mobility 代表董事、社長兼 COO 川西泉 也表示，「導入 PS Remote Play 正是 Afeela 對『移動空間』的願景展現——將旅途轉化為充滿情感與沉浸感的娛樂空間。透過這項整合，我們希望為顧客帶來前所未有的移動娛樂體驗。」

事實上，車內支援遊戲並非首例，Tesla 曾於 2022 年為旗下車款加入原生 Steam 應用程式，允許車主在停車或充電時遊玩 PC 遊戲，但已於去年停止相關支援。此外，微軟也在今年 9 月宣布，搭載 LG webOS Automotive 系統的車輛，只要訂閱 Xbox Game Pass Ultimate 並具備車用數據方案，即可透過 Xbox Cloud Gaming 串流遊戲。