Faker突宣布「跨年成都辦見面會」　驚天票價粉絲嚇傻：不如飛韓國

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》傳奇六冠王Faker（李相赫）23日宣布，將於跨年夜在中國成都舉辦粉絲見面會，但距離見面會僅有7天，票價公布後讓不少人傻眼，最便宜的要價1,588人民幣（約台幣7,000元），最貴的要6,988人民幣（約台幣31,000）元，且福利僅有1v6合照，讓不少粉絲傻眼，「比LCK賽後互動還弱，誰去誰盤子」，豈料開賣即售罄，在黃牛票價已經突破2萬元一張（約台幣9萬）。

傳奇六冠王Faker在微博宣布將在成都舉辦見面會，時間火急落在跨年夜（12月31日）晚間，消息一出就讓不少粉絲興奮，但隨即票價公布後立刻引起爭議。最低的票價從1,588人民幣起，最貴的VVIP則為6,988元，比一般的韓星票價貴上4-5倍，在粉絲福利部分，僅有最貴票價的能隨機上去跟Faker遊玩，合照則為1v6，並不是1v1的單獨合照。但即便票價昂貴，開賣即售罄，網路黃牛已經喊到2萬元人民幣一張（約台幣9萬）。

對此，不少粉絲看到票價十分憤怒，T1行程滿到不行，Faker甚至沒有多少時間休息，這個票價明顯出來坑人，他不是idol，為什麼要排這麼滿，也有粉絲表示，「拍照只能1v6，不如花錢飛到韓國LCK互動可能還有1v1，還能跟本人真誠互動」。