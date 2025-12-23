ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Faker突宣布「跨年成都辦見面會」　驚天票價粉絲嚇傻：不如飛韓國

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》傳奇六冠王Faker（李相赫）23日宣布，將於跨年夜在中國成都舉辦粉絲見面會，但距離見面會僅有7天，票價公布後讓不少人傻眼，最便宜的要價1,588人民幣（約台幣7,000元），最貴的要6,988人民幣（約台幣31,000）元，且福利僅有1v6合照，讓不少粉絲傻眼，「比LCK賽後互動還弱，誰去誰盤子」，豈料開賣即售罄，在黃牛票價已經突破2萬元一張（約台幣9萬）。

▲▼

傳奇六冠王Faker在微博宣布將在成都舉辦見面會，時間火急落在跨年夜（12月31日）晚間，消息一出就讓不少粉絲興奮，但隨即票價公布後立刻引起爭議。最低的票價從1,588人民幣起，最貴的VVIP則為6,988元，比一般的韓星票價貴上4-5倍，在粉絲福利部分，僅有最貴票價的能隨機上去跟Faker遊玩，合照則為1v6，並不是1v1的單獨合照。但即便票價昂貴，開賣即售罄，網路黃牛已經喊到2萬元人民幣一張（約台幣9萬）。

對此，不少粉絲看到票價十分憤怒，T1行程滿到不行，Faker甚至沒有多少時間休息，這個票價明顯出來坑人，他不是idol，為什麼要排這麼滿，也有粉絲表示，「拍照只能1v6，不如花錢飛到韓國LCK互動可能還有1v1，還能跟本人真誠互動」。

▲▼

關鍵字：Faker

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【取貨犯案工具全被拍】張文郵局突存近4千 警方緊追金流來源

推薦閱讀

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

Faker突宣布「跨年成都辦見面會」　驚天票價粉絲嚇傻：不如飛韓國

2026台北電玩展首波陣容搶先公開　遊戲之星票選倒數2週

Faker對談韓國務總理！難想像打電競超過10年、不斷探索是關鍵

在車上能玩PS5遊戲！Sony、Honda合作電動車支援全新移動空間

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開　28年「平凡奮鬥」曝：該做改變了

高雄變身鋼彈基地！世界巡迴展造景、限定品直擊　還有鋼彈教室

《火影忍者》超大樂園！「九尾雲霄飛車、天旋地轉螺旋丸」法國登場

《烏龍派出所》新遊戲！阿兩拯救瀕倒商店街、登Switch 2平台

10歲兒「測耐用度」竟折斷整箱SSD　爸崩潰損12萬+上萬GB空間

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Faker突宣布跨年成都辦見面會

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

《火影忍者》超大樂園法國登場

《航海王》全球喬巴配音同框

3A遊戲沒賣600萬套就賠本

《烏龍派出所》新遊戲發表

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

最新新聞

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年

Faker突宣布跨年成都辦見面會

2026台北電玩展首波陣容搶先公開

電競傳奇Faker對談韓國務總理

車上能玩PS5遊戲！合作電動車登場

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

《火影忍者》超大樂園法國登場

《烏龍派出所》新遊戲發表

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366