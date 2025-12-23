《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》S15 世界賽 T1 再度奪下世界冠軍完成三連霸，目前新陣容也剛拿下了 KeSPA 盃的冠軍。23 日晚間，官方宣布打野 Oner 續約兩年，將和 T1 一同前行至 2028。

???????????????????????????????? ????????????????????????????????????, ????????????????



‘Oner’ 문현준 선수가 2028년까지 T1과 함께합니다!

T1의 역사를 써 내려가고 있는 ‘Oner’ 선수와 함께 앞으로 더 찬란한 유산을 남길 수 있도록, 팬 여러분의 많은 기대와 응원 부탁드립니다.



‘Oner’ has extended his contract with T1 until 2028!… pic.twitter.com/B9o8jmaCnX — T1 LoL (@T1LoL) December 23, 2025

作為 T1 奪得三連霸的關鍵功臣，打野 Oner 是隊伍重要的開團箭頭，今年八強生死戰甚至拿出從沒選過的蒙多醫生，成為社群熱議話題。其實先前採訪節目中，Oner 就曾說過「比起史一野更希望是最適合 T1 的打野」，而伴隨著 T1 先前 3-2 擊敗 HLE 奪下 KeSPA 盃冠軍，鄰近聖誕節官方決定再給粉絲一個禮物，Oner 生日當天 ( 韓國時間 12/24 ) 宣布續約至 2028 同步釋出兩分鐘影片，由 Oner 開心向粉絲揮手說出這個消息。