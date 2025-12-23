ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》S15 世界賽 T1 再度奪下世界冠軍完成三連霸，目前新陣容也剛拿下了 KeSPA 盃的冠軍。23 日晚間，官方宣布打野 Oner 續約兩年，將和 T1 一同前行至 2028。

作為 T1 奪得三連霸的關鍵功臣，打野 Oner 是隊伍重要的開團箭頭，今年八強生死戰甚至拿出從沒選過的蒙多醫生，成為社群熱議話題。其實先前採訪節目中，Oner 就曾說過「比起史一野更希望是最適合 T1 的打野」，而伴隨著 T1 先前 3-2 擊敗 HLE 奪下 KeSPA 盃冠軍，鄰近聖誕節官方決定再給粉絲一個禮物，Oner 生日當天 ( 韓國時間 12/24 ) 宣布續約至 2028 同步釋出兩分鐘影片，由 Oner 開心向粉絲揮手說出這個消息。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

推薦閱讀

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

Faker突宣布「跨年成都辦見面會」　驚天票價粉絲嚇傻：不如飛韓國

2026台北電玩展首波陣容搶先公開　遊戲之星票選倒數2週

Faker對談韓國務總理！難想像打電競超過10年、不斷探索是關鍵

在車上能玩PS5遊戲！Sony、Honda合作電動車支援全新移動空間

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開　28年「平凡奮鬥」曝：該做改變了

高雄變身鋼彈基地！世界巡迴展造景、限定品直擊　還有鋼彈教室

《火影忍者》超大樂園！「九尾雲霄飛車、天旋地轉螺旋丸」法國登場

《烏龍派出所》新遊戲！阿兩拯救瀕倒商店街、登Switch 2平台

10歲兒「測耐用度」竟折斷整箱SSD　爸崩潰損12萬+上萬GB空間

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Faker突宣布跨年成都辦見面會

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

《火影忍者》超大樂園法國登場

《航海王》全球喬巴配音同框

3A遊戲沒賣600萬套就賠本

《烏龍派出所》新遊戲發表

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

最新新聞

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年

Faker突宣布跨年成都辦見面會

2026台北電玩展首波陣容搶先公開

電競傳奇Faker對談韓國務總理

車上能玩PS5遊戲！合作電動車登場

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

《火影忍者》超大樂園法國登場

《烏龍派出所》新遊戲發表

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366