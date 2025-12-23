Faker對談韓國務總理！難想像打電競超過10年、不斷探索是關鍵

記者楊智仁／綜合報導

南韓國務總理金民錫主持的對談節目《總理的專訪》第二集公開，本集特別邀請到電競傳奇《英雄聯盟》六冠王、世界賽史無前例三連霸的 T1 戰隊選手「Faker」李相赫，雙方就南韓「文化國家」願景、電競產業地位，以及職業選手的哲學與遊戲產業未來進行深度交流。

▼電競傳奇Faker今年再度創造紀錄。（圖／翻攝自lolesports）

根據外媒報導，金民錫總理指出，現任政府雖以經濟成長與民主復甦為優先，但最終目標仍是「文化國家」，他強調，除了席捲全球的 K-POP 與韓劇外，「K-Game」與電競同樣是南韓文化輸出的重要支柱。對此 Faker 回顧剛完成的世界賽三連霸時表示，自己從未想過能夠長期站在職業舞台，更沒預料到能締造連霸紀錄，「能走到今天是運氣也是榮耀」。他坦言，年少時只是單純熱愛遊戲，成為職業選手後才逐漸意識到自身影響力，並希望能為社會帶來正向價值。

談及職業選手的現實面，Faker 透露，出道初期最大的顧慮是經濟穩定性，很難想像能在電競領域持續十年以上，他也感謝家人支持，特別是父親鼓勵他「做自己真正想做的事」，讓他能全心投入比賽。談到自身優勢時，Faker 將關鍵歸功於「探究精神」，強調不斷研究遊戲結構與勝利條件的重要性，他也分享，自己的領導能力並非天生，而是在長達13年的選手生涯中逐步學習，透過閱讀相關書籍培養「值得信賴」、「以身作則」與「幫助他人」的態度。