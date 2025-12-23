ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Faker對談韓國務總理！難想像打電競超過10年、不斷探索是關鍵

記者楊智仁／綜合報導

南韓國務總理金民錫主持的對談節目《總理的專訪》第二集公開，本集特別邀請到電競傳奇《英雄聯盟》六冠王、世界賽史無前例三連霸的 T1 戰隊選手「Faker」李相赫，雙方就南韓「文化國家」願景、電競產業地位，以及職業選手的哲學與遊戲產業未來進行深度交流。

▼電競傳奇Faker今年再度創造紀錄。（圖／翻攝自lolesports） ▲▼Faker。（圖／翻攝自lolesports）

根據外媒報導，金民錫總理指出，現任政府雖以經濟成長與民主復甦為優先，但最終目標仍是「文化國家」，他強調，除了席捲全球的 K-POP 與韓劇外，「K-Game」與電競同樣是南韓文化輸出的重要支柱。對此 Faker 回顧剛完成的世界賽三連霸時表示，自己從未想過能夠長期站在職業舞台，更沒預料到能締造連霸紀錄，「能走到今天是運氣也是榮耀」。他坦言，年少時只是單純熱愛遊戲，成為職業選手後才逐漸意識到自身影響力，並希望能為社會帶來正向價值。

談及職業選手的現實面，Faker 透露，出道初期最大的顧慮是經濟穩定性，很難想像能在電競領域持續十年以上，他也感謝家人支持，特別是父親鼓勵他「做自己真正想做的事」，讓他能全心投入比賽。談到自身優勢時，Faker 將關鍵歸功於「探究精神」，強調不斷研究遊戲結構與勝利條件的重要性，他也分享，自己的領導能力並非天生，而是在長達13年的選手生涯中逐步學習，透過閱讀相關書籍培養「值得信賴」、「以身作則」與「幫助他人」的態度。

關鍵字：Faker

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【湯圓全陣亡】想耍帥翻鍋結果湯圓噴出來 全家傻眼XD

推薦閱讀

2026台北電玩展首波陣容搶先公開　遊戲之星票選倒數2週

Faker對談韓國務總理！難想像打電競超過10年、不斷探索是關鍵

在車上能玩PS5遊戲！Sony、Honda合作電動車支援全新移動空間

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開　28年「平凡奮鬥」曝：該做改變了

高雄變身鋼彈基地！世界巡迴展造景、限定品直擊　還有鋼彈教室

《火影忍者》超大樂園！「九尾雲霄飛車、天旋地轉螺旋丸」法國登場

《烏龍派出所》新遊戲！阿兩拯救瀕倒商店街、登Switch 2平台

10歲兒「測耐用度」竟折斷整箱SSD　爸崩潰損12萬+上萬GB空間

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

抄襲訴訟結束！騰訊《荒野起源》向索尼達成和解　簡介全數下架

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

3A遊戲沒賣600萬套就賠本

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

《火影忍者》超大樂園法國登場

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

《烏龍派出所》新遊戲發表

《航海王》全球喬巴配音同框

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄

《烏龍派出所》將推全新動畫

騰訊《荒野起源》向索尼達成和解

最新新聞

2026台北電玩展首波陣容搶先公開

電競傳奇Faker對談韓國務總理

車上能玩PS5遊戲！合作電動車登場

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

《火影忍者》超大樂園法國登場

《烏龍派出所》新遊戲發表

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

騰訊《荒野起源》向索尼達成和解

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366