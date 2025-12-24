童年《Keroro軍曹》新動畫明年播！聲優全更換...官方喊從零開始

記者楊智仁／綜合報導

《Keroro 軍曹》是吉崎觀音所創作漫畫，1999 年開始連載於《月刊少年Ace》雜誌，改編為動畫後更可說是 8 年級生的經典童年回憶，而隨著新作 TV 動畫啟動，官方在日前宣布角色聲優全面更換，引發外界討論。

《Keroro 軍曹》描述一群青蛙型外星人來到地球後，策劃各種侵略地球並引發笑料的故事，截至 2011 年完結時總共播出 358 集動畫和 5 部劇場版，不論「Keroro、Giroro、Tamama、Dororo、Kululu」還是日向一家喊著「傻瓜青蛙」有趣日常都讓粉絲們印象深刻。

如今《Keroro 軍曹》相關企劃正式啟動，2026 年夏季上映的動畫播出 20 周年紀念作品《新劇場版★KERORO軍曹 復活！秒速迎來地球毀滅危機！》，將由現有聲優陣容繼續擔任配音，而完全新作 TV 動畫則會在 2026 秋天放送，而官方也宣布，「新 TV 動畫所有角色聲優全面更換，這是為了將動畫《KERORO軍曹》從零開始重新製作所做出的重要決定，關於新聲優的相關資訊將於日後另行公布。」

官方同時也向現任聲優表達感謝之意，「對於至今為止為《KERORO軍曹》角色注入生命、長年支撐作品，並讓角色在全球受到喜愛的現任聲優們，致上由衷的感謝。」