ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

童年《Keroro軍曹》新動畫明年播！聲優全更換...官方喊從零開始

記者楊智仁／綜合報導

《Keroro 軍曹》是吉崎觀音所創作漫畫，1999 年開始連載於《月刊少年Ace》雜誌，改編為動畫後更可說是 8 年級生的經典童年回憶，而隨著新作 TV 動畫啟動，官方在日前宣布角色聲優全面更換，引發外界討論。

《Keroro 軍曹》描述一群青蛙型外星人來到地球後，策劃各種侵略地球並引發笑料的故事，截至 2011 年完結時總共播出 358 集動畫和 5 部劇場版，不論「Keroro、Giroro、Tamama、Dororo、Kululu」還是日向一家喊著「傻瓜青蛙」有趣日常都讓粉絲們印象深刻。

如今《Keroro 軍曹》相關企劃正式啟動，2026 年夏季上映的動畫播出 20 周年紀念作品《新劇場版★KERORO軍曹 復活！秒速迎來地球毀滅危機！》，將由現有聲優陣容繼續擔任配音，而完全新作 TV 動畫則會在 2026 秋天放送，而官方也宣布，「新 TV 動畫所有角色聲優全面更換，這是為了將動畫《KERORO軍曹》從零開始重新製作所做出的重要決定，關於新聲優的相關資訊將於日後另行公布。」

官方同時也向現任聲優表達感謝之意，「對於至今為止為《KERORO軍曹》角色注入生命、長年支撐作品，並讓角色在全球受到喜愛的現任聲優們，致上由衷的感謝。」

關鍵字：Keroro軍曹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哭到眼鏡起霧】割頸案二審判決被害家屬淚崩！　哭訴：資料全給加害者知道

推薦閱讀

童年《Keroro軍曹》新動畫明年播！聲優全更換...官方喊從零開始

高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

中國同人展突禁日動漫IP網傻眼　創作者無助：準備5個月全泡湯

78歲電玩奶奶離世...曾玩《Minecraft》爆紅　孫證實：在愛中離開

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

Faker突宣布「跨年成都辦見面會」　驚天票價粉絲嚇傻：不如飛韓國

2026台北電玩展首波陣容搶先公開　遊戲之星票選倒數2週

Faker對談韓國務總理！難想像打電競超過10年、不斷探索是關鍵

在車上能玩PS5遊戲！Sony、Honda合作電動車支援全新移動空間

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開　28年「平凡奮鬥」曝：該做改變了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年

Faker突宣布跨年成都辦見面會

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

《火影忍者》超大樂園法國登場

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

網紅電玩奶奶離世...享受78歲

中國同人展突禁日動漫IP...創作者無助

高市早苗邀大咖創作者對談

《航海王》全球喬巴配音同框

《烏龍派出所》新遊戲發表

最新新聞

《Keroro軍曹》新作動畫明年播

高市早苗邀大咖創作者對談

中國同人展突禁日動漫IP...創作者無助

網紅電玩奶奶離世...享受78歲

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年

Faker突宣布跨年成都辦見面會

2026台北電玩展首波陣容搶先公開

電競傳奇Faker對談韓國務總理

車上能玩PS5遊戲！合作電動車登場

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366