3A遊戲沒賣600萬套就賠本...成本動輒數十億　前製作人曝困境

記者楊智仁／綜合報導

隨著開發與行銷成本持續飆升，3A 級遊戲產業正面臨前所未有的財務壓力，前 EA、Activision 與 Retro Studios 製作人 Bryan Walker 近日接受 YouTube 頻道《Kiwi Talkz》專訪時指出，現代 3A 遊戲的開發預算動輒上億美元，若要達到損益兩平，至少需賣出 600 萬套。

Bryan Walker 表示，「即便是品質優良的手機遊戲，如今也可能需要 1 億美元來製作，若是 3A 等級的作品，這樣的預算只能算是保守估計，實際上許多作品的開發成本高達 2 至 3 億美元。」以 1 億美元為例，他指出一款遊戲至少要售出 600 萬套才可能回收成本，原因包括 PlayStation、Xbox、Steam 等平台普遍抽取 30% 分潤，若是透過實體零售銷售通路費用更高。

Walker 也指出，退款成本同樣不容忽視，估計可能導致總營收減少約 15%，他強調，「從頭到尾完成一款高品質遊戲，其成本早已達到 9 位數美元等級，僅靠銷售本體已經難以支撐整體營運。」他進一步分析，這也是為何當今遊戲市場中，戰鬥通行證、微交易與 DLC 等「次級營收」模式日漸盛行，「這些內容讓開發商能補足單一銷售無法帶來的收益，特別是即時服務型（Live Service）遊戲，已成為不少公司獲利的關鍵模式。」