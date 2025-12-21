ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

3A遊戲沒賣600萬套就賠本...成本動輒數十億　前製作人曝困境

記者楊智仁／綜合報導

隨著開發與行銷成本持續飆升，3A 級遊戲產業正面臨前所未有的財務壓力，前 EA、Activision 與 Retro Studios 製作人 Bryan Walker 近日接受 YouTube 頻道《Kiwi Talkz》專訪時指出，現代 3A 遊戲的開發預算動輒上億美元，若要達到損益兩平，至少需賣出 600 萬套。

▲▼▼《巫師4》未來計畫曝光。（圖／翻攝自《巫師4》官網）。

Bryan Walker 表示，「即便是品質優良的手機遊戲，如今也可能需要 1 億美元來製作，若是 3A 等級的作品，這樣的預算只能算是保守估計，實際上許多作品的開發成本高達 2 至 3 億美元。」以 1 億美元為例，他指出一款遊戲至少要售出 600 萬套才可能回收成本，原因包括 PlayStation、Xbox、Steam 等平台普遍抽取 30% 分潤，若是透過實體零售銷售通路費用更高。

Walker 也指出，退款成本同樣不容忽視，估計可能導致總營收減少約 15%，他強調，「從頭到尾完成一款高品質遊戲，其成本早已達到 9 位數美元等級，僅靠銷售本體已經難以支撐整體營運。」他進一步分析，這也是為何當今遊戲市場中，戰鬥通行證、微交易與 DLC 等「次級營收」模式日漸盛行，「這些內容讓開發商能補足單一銷售無法帶來的收益，特別是即時服務型（Live Service）遊戲，已成為不少公司獲利的關鍵模式。」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【米克斯趴車窗邊撒嬌】下秒2汪接連跳進車內男嚇傻XD

推薦閱讀

《魚乾妹》藏洋蔥…小埋原型親妹連載中病逝　作者一度畫不下去

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄　每天僅2小時可吃飯睡覺

3A遊戲沒賣600萬套就賠本...成本動輒數十億　前製作人曝困境

《ARC Raiders》玩家憂更新「戰利清空」　突發策略暴賺300萬

《青春之箱》第二季明年秋放送！銷量近千萬　作者曝：接近完結

《我的英雄學院》431話動畫化！雄英畢業8年...再往後的人生

兩津回來了！《烏龍派出所》睽違10年推新動畫　聲優陣容將更換

《古墓奇兵》重製版「蘿拉」大翻新　性感臉蛋引網喊：辣妹來了

中國電競飯店「地獄房客」　垃圾山淹整間房、衛生紙比馬桶高

TGA演奏「長笛哥」再次爆紅　1嘴秒換6樂器官方曝：他有孔都能吹

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國電競飯店驚見「地獄房客」

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

TGA演奏「長笛哥」再次爆紅

《CS》系列霸榜25年原由揭曉

《墮落之王2》堅定不會政確

《戰慄時空3》傳成Steam新機首發

《烏龍派出所》將推全新動畫

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄

3A遊戲沒賣600萬套就賠本

最新新聞

《魚乾妹》藏洋蔥…親妹連載中病逝

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄

3A遊戲沒賣600萬套就賠本

《ARC Raiders》玩家憂戰利清空

《青春之箱》第二季明年秋季放送

《我的英雄學院》漫畫431話動畫化

《烏龍派出所》將推全新動畫

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

中國電競飯店驚見「地獄房客」

TGA演奏「長笛哥」再次爆紅

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366