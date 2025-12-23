ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《火影忍者》超大樂園！「九尾雲霄飛車、天旋地轉螺旋丸」法國登場

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《NARUTO 火影忍者》中以木葉忍者村為主題打造的設施「NARUTO－木葉樂園（NARUTO - 木ノ葉ランド）」正式宣布，將於 2026 年在位於法國南部的主題樂園「Parc Spirou Provence 斯皮魯普羅旺斯樂園」盛大開幕。園區打造佔地 1.5 公頃的大型沉浸式區域，規劃多項僅此一處才能體驗的原創遊樂設施與特色景點。

▼NARUTO－木葉樂園。（圖／翻攝自火影忍者推特）▲▼火影忍者。（圖／翻攝自推特）▲▼火影忍者。（圖／翻攝自推特）

目前已公開的遊樂設施包括，全長超過 1 公里、最高時速 75 公里、落差達 30 公尺，甚至設有「倒退行駛」機制的雲霄飛車「九尾 Unchained」，以及擁有 4 支旋轉手臂、32 個座艙，讓遊客彷彿進行查克拉修行的刺激設施「螺旋丸 查克拉旋轉」。此外，園區內也忠實重現多個木葉隱忍村的經典場景，包括「木葉之門」、「中忍考試會場」、「火影岩與火影室」、「卡卡西班回憶中的三根木樁」、「一樂拉麵與糰子店」等，並設置 10 座等身大角色雕像，讓粉絲近距離感受作品世界觀。

▲▼火影忍者。（圖／翻攝自推特）

長年負責在法國出版與發行《火影忍者》漫畫與動畫的 Media-Participations 集團代表表示，「20 多年前，《火影忍者》走進了我們的生活，深深影響並改變了法國的文化，而如今，透過『NARUTO－木葉樂園』這個沉浸式園區，與這部經典作品之間的特殊羈絆終於化為具體的形態。最後，也要向創作出這部偉大作品的岸本齊史老師，致上最深的敬意。」

▲▼火影忍者。（圖／翻攝自推特）▲▼火影忍者。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：火影忍者

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

感謝熱心民眾鄭恩地 見有小孩走失「台上幫呼喊」

推薦閱讀

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開　28年「平凡奮鬥」曝：該做改變了

高雄變身鋼彈基地！世界巡迴展造景、限定品直擊　還有鋼彈教室

《火影忍者》超大樂園！「九尾雲霄飛車、天旋地轉螺旋丸」法國登場

《烏龍派出所》新遊戲！阿兩拯救瀕倒商店街、登Switch 2平台

10歲兒「測耐用度」竟折斷整箱SSD　爸崩潰損12萬+上萬GB空間

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

抄襲訴訟結束！騰訊《荒野起源》向索尼達成和解　簡介全數下架

《航海王》真人3月播！全球喬巴配音同框秀演技　台灣也入鏡

「男女宅宅打扮差很大」千萬觀看　網直言：更在乎多抽一次角色

《英雄聯盟》韓援Pungyeon加盟CFO！五人陣容確定衝擊新賽季

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

3A遊戲沒賣600萬套就賠本

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

《烏龍派出所》新遊戲發表

《航海王》全球喬巴配音同框

騰訊《荒野起源》向索尼達成和解

《火影忍者》超大樂園法國登場

《烏龍派出所》將推全新動畫

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄

《魚乾妹》藏洋蔥…親妹連載中病逝

最新新聞

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

《火影忍者》超大樂園法國登場

《烏龍派出所》新遊戲發表

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

騰訊《荒野起源》向索尼達成和解

《航海王》全球喬巴配音同框

「男女宅宅打扮差很大」千萬觀看

Pungyeon加盟CFO！五人陣容確定

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366