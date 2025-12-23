《火影忍者》超大樂園！「九尾雲霄飛車、天旋地轉螺旋丸」法國登場

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《NARUTO 火影忍者》中以木葉忍者村為主題打造的設施「NARUTO－木葉樂園（NARUTO - 木ノ葉ランド）」正式宣布，將於 2026 年在位於法國南部的主題樂園「Parc Spirou Provence 斯皮魯普羅旺斯樂園」盛大開幕。園區打造佔地 1.5 公頃的大型沉浸式區域，規劃多項僅此一處才能體驗的原創遊樂設施與特色景點。

▼NARUTO－木葉樂園。（圖／翻攝自火影忍者推特）

目前已公開的遊樂設施包括，全長超過 1 公里、最高時速 75 公里、落差達 30 公尺，甚至設有「倒退行駛」機制的雲霄飛車「九尾 Unchained」，以及擁有 4 支旋轉手臂、32 個座艙，讓遊客彷彿進行查克拉修行的刺激設施「螺旋丸 查克拉旋轉」。此外，園區內也忠實重現多個木葉隱忍村的經典場景，包括「木葉之門」、「中忍考試會場」、「火影岩與火影室」、「卡卡西班回憶中的三根木樁」、「一樂拉麵與糰子店」等，並設置 10 座等身大角色雕像，讓粉絲近距離感受作品世界觀。

長年負責在法國出版與發行《火影忍者》漫畫與動畫的 Media-Participations 集團代表表示，「20 多年前，《火影忍者》走進了我們的生活，深深影響並改變了法國的文化，而如今，透過『NARUTO－木葉樂園』這個沉浸式園區，與這部經典作品之間的特殊羈絆終於化為具體的形態。最後，也要向創作出這部偉大作品的岸本齊史老師，致上最深的敬意。」