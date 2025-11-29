《戰地風雲6》致敬「絕命毒師」彩蛋　披薩甩屋頂玩家笑瘋

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》上線後，對於國外玩家而言可說是瘋迷不已，遊戲更是一舉突破該系列首發紀錄。如今官方也在近期更新中加入全新地圖「Eastwood」等豐富內容，其中就有玩家發現在這張新地圖上，意外致敬了經典影集《絕命毒師》中披薩甩到屋頂的場景，讓不少發現玩家直接笑翻當場。

▼《戰地風雲6》致敬「絕命毒師」怒甩披薩迷因。（圖／翻攝自YouTube／Breaking Bad & Better Call Saul）

事情其實是，隨著《戰地風雲6》更新全新地圖「Eastwood」後，一名Reddit上玩家Defora就發現在眾多建築中，有一處紅皮車庫屋頂上赫然放著一個完整披薩。如果熟悉這層含意的玩家就會知道，顯然這是向《絕命毒師》2010年所播出第三季第二集「Caballo sin Nombre」中，主角Walter White一怒之下把披薩甩到屋頂的致敬。

當時關於披薩甩屋頂這橋段，也意外成為至今令人捧腹大笑的迷因之一，對此許多遊戲也爭先效仿在遊戲致敬該橋段，像是《High on Life》。不過值得一提的是，據當時編劇Peter Gould透露，他剛開始認為這個鏡頭會非常難拍，因為要讓演員Bryan Cranston在甩出披薩盒的瞬間，讓披薩與盒子分離並完美地落在屋頂的正確位置上，這是相當困難，但沒想到Bryan Cranston竟在拍攝第一次就完美通過，讓當時影集主要創作者Vince Gilligan也不禁感到讚嘆，「那個完美狀態，有點太過完美以至於難以想像是真實，但這橋段確實發生了」。

後續更是造就了許多粉絲紛紛湧入位於阿爾伯克基（Albuquerque）的真實拍攝民宅，並試圖重現丟披薩的壯舉，但也造成了當地居民與屋主困擾，讓Gilligan也不得不呼籲民眾別效仿影集橋段造成當地困擾，而這棟房子也隨著影集爆紅，讓房價直接翻漲10倍，目前開價近400萬美元（約新台幣1.24億元），仍尚未出售。另外，《戰地風雲6》此次除了更新全新地圖「Eastwood」外，還加入了「Sabotage」模式，並在活動通行證中提供新的免費與付費DLC獎勵。