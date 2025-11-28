《星際異端先知》恐缺席2025TGA　傳明年不上市網諷：DEI害的

記者黃冠瑋／綜合報導
由《最後生還者》開發團隊頑皮狗所打造的原創IP《星際：異端先知》，原本有望成為衝擊市場的黑馬大作，然而自從女主黑人光頭造型曝光後，就遭到大量網友批評連帶遊戲進程也遭到影響。對此，近日就有外媒爆料遊戲將不會參加2025TGA遊戲大獎，並且明年也不會上市，讓不少網友猜測恐跟DEI爭議有關。
▼《星際異端先知》恐缺席2025TGA。（圖／翻攝自X／@Naughty_Dog）
根據外媒報導，隨著今年度遊戲圈最大盛事2025TGA遊戲大獎即將來臨，就有多家外媒爆料索尼旗下頑皮狗（NaughtyDog）工作室新作《星際：異端先知》（Intergalactic: The Heretic Prophet）將缺席今年TGA遊戲大獎發表。其中Giant Bomb編輯Jeff Grubb和彭博社記者Jason Schreier更是爆料，遊戲明年也不會上市，最快也要等到2027年。
對此，就有網友猜測可能跟先前事件有關，在當時《最後生還者》系列總監Neil Druckmann，就搶在2024TGA遊戲大獎上公開，然而公開後卻因為女主黑人光頭太過奇特再加上不當發言，因而引發後續DEI爭議，雖說或許能理解總監是想為女主建立起自信心，但那種不把玩家放在眼裡的態度，顯然是無法被大家接受，因此多家外媒才會猜測此次缺席今年TGA遊戲大獎發表，可能是想避其鋒芒，深怕再次引發DEI危機。
I sympathize with being misquoted. He was speculating and people on the internet pretended he wasn't. Either way, this caused people to confirm to me it won't be out in 2026 and it won't be at TGAs.— Grubb (@JeffGrubb) November 22, 2025
I'm not interested in keeping score on who said what right on a podcast.
