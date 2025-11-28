《星際異端先知》恐缺席2025TGA　傳明年不上市網諷：DEI害的

記者黃冠瑋／綜合報導

由《最後生還者》開發團隊頑皮狗所打造的原創IP《星際：異端先知》，原本有望成為衝擊市場的黑馬大作，然而自從女主黑人光頭造型曝光後，就遭到大量網友批評連帶遊戲進程也遭到影響。對此，近日就有外媒爆料遊戲將不會參加2025TGA遊戲大獎，並且明年也不會上市，讓不少網友猜測恐跟DEI爭議有關。

▼《星際異端先知》恐缺席2025TGA。（圖／翻攝自X／@Naughty_Dog）

根據外媒報導，隨著今年度遊戲圈最大盛事2025TGA遊戲大獎即將來臨，就有多家外媒爆料索尼旗下頑皮狗（NaughtyDog）工作室新作《星際：異端先知》（Intergalactic: The Heretic Prophet）將缺席今年TGA遊戲大獎發表。其中Giant Bomb編輯Jeff Grubb和彭博社記者Jason Schreier更是爆料，遊戲明年也不會上市，最快也要等到2027年。

對此，就有網友猜測可能跟先前事件有關，在當時《最後生還者》系列總監Neil Druckmann，就搶在2024TGA遊戲大獎上公開，然而公開後卻因為女主黑人光頭太過奇特再加上不當發言，因而引發後續DEI爭議，雖說或許能理解總監是想為女主建立起自信心，但那種不把玩家放在眼裡的態度，顯然是無法被大家接受，因此多家外媒才會猜測此次缺席今年TGA遊戲大獎發表，可能是想避其鋒芒，深怕再次引發DEI危機。