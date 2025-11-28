ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《星際異端先知》恐缺席2025TGA　傳明年不上市網諷：DEI害的

記者黃冠瑋／綜合報導

由《最後生還者》開發團隊頑皮狗所打造的原創IP《星際：異端先知》，原本有望成為衝擊市場的黑馬大作，然而自從女主黑人光頭造型曝光後，就遭到大量網友批評連帶遊戲進程也遭到影響。對此，近日就有外媒爆料遊戲將不會參加2025TGA遊戲大獎，並且明年也不會上市，讓不少網友猜測恐跟DEI爭議有關。

▼《星際異端先知》恐缺席2025TGA。（圖／翻攝自X／@Naughty_Dog）

▲▼《星際異端先知》恐缺席2025TGA。（圖／翻攝自X／@Naughty_Dog）

根據外媒報導，隨著今年度遊戲圈最大盛事2025TGA遊戲大獎即將來臨，就有多家外媒爆料索尼旗下頑皮狗（NaughtyDog）工作室新作《星際：異端先知》（Intergalactic: The Heretic Prophet）將缺席今年TGA遊戲大獎發表。其中Giant Bomb編輯Jeff Grubb和彭博社記者Jason Schreier更是爆料，遊戲明年也不會上市，最快也要等到2027年。

對此，就有網友猜測可能跟先前事件有關，在當時《最後生還者》系列總監Neil Druckmann，就搶在2024TGA遊戲大獎上公開，然而公開後卻因為女主黑人光頭太過奇特再加上不當發言，因而引發後續DEI爭議，雖說或許能理解總監是想為女主建立起自信心，但那種不把玩家放在眼裡的態度，顯然是無法被大家接受，因此多家外媒才會猜測此次缺席今年TGA遊戲大獎發表，可能是想避其鋒芒，深怕再次引發DEI危機。

關鍵字：頑皮狗星際 異端先知

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我真的是台灣人】被誤認為外籍移工...移民署來他緊張跟著一起跑XD

推薦閱讀

蘋果2025耶誕送禮攻略　選對秒變 Apple小天才

客製化魅力大爆發！從設計到完工全參與　MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯

沙國1.6兆收購EA恐生變？　傳「現金短缺」PIF闢謠只等美監批准

新卡片機台《祕密的偶像公主》東森廣場亮相！爆滿人潮搶試玩

《星際異端先知》恐缺席2025TGA　傳明年不上市網諷：DEI害的

SEGA認新作銷售不如預期　玩家等「完全版」出現延後購買心態

Faker登節目曝冠軍造型「考慮選加里歐」：他是投票第一名

《數碼寶貝》新作極好評　製作人談與《寶可夢》差異：各有強項

TLN財務問題遭除名...基地清倉賣「主機、電競椅、隊服」一件不留

中國3A《湮滅之潮》帥炸BOSS曝光　「亞瑟史詩」網吹：來勢洶洶

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日動畫再出現「請勿與熊戰鬥」標語

《數碼寶貝》製作人談與《寶可夢》差異

TLN財務問題遭除名...經理清倉拍賣

SEGA認新作銷售不如預期

《我的英雄學院》最終季封神

《寶可夢傳說ZA》PO紅藍甜點猜測

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

《空之軌跡 FC》繁中版延期推出

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊

Faker曝冠軍造型「考慮選加里歐」

最新新聞

蘋果2025耶誕送禮攻略

MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯

沙國1.6兆收購EA恐生變？

卡片機台《祕密的偶像公主》東森廣場亮相

《星際異端先知》恐缺席2025TGA

SEGA認新作銷售不如預期

Faker曝冠軍造型「考慮選加里歐」

《數碼寶貝》製作人談與《寶可夢》差異

TLN財務問題遭除名...經理清倉拍賣

中國3A《湮滅之潮》帥炸BOSS曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366