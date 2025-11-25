《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊　製作成員曝：團隊很痛苦

記者楊智仁／綜合報導

《一拳超人》第三季備受期待，然而播出卻因為製作品質不佳遭到粉絲抨擊，在動畫評分網站上更是屢創新低。針對近期關於《一拳超人》的評論，日本資深動畫師橋本敬史在社群媒體上發聲，「製作團隊肯定感到痛苦」。

▼《一拳超人》第三季評價不佳。（圖／翻攝自@opm_anime推特）

橋本敬史是業界重量級動畫師，代表作包含《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《新‧福音戰士劇場版：終》與《死神 千年血戰篇》，這次也有參與《一拳超人》第三季製作。而關於近期動畫壓倒性負評，橋本表示很多來自「非法觀看海外版」觀眾，「製作團隊肯定感到痛苦，大家都不想做出糟糕的作品，但卻被批評到最細節，我們創作動力該去哪裡？」

他進一步表示，團隊傾盡全力製作接下來的劇情，「如果觀眾還是說那是垃圾或紙片動畫，那也沒關係，但請記得：我們不是義工，這是大家的工作，若再這樣被霸凌團隊終將離開。」除了橋本外，第三季導演 永井慎平 也曾為團隊發聲，表示部分網友「假裝支持實則惡意引戰」，甚至歪曲其言論、誘導違反保密協定，由於爭議不斷永井最終刪除帳號。