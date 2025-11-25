ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊　製作成員曝：團隊很痛苦

記者楊智仁／綜合報導

《一拳超人》第三季備受期待，然而播出卻因為製作品質不佳遭到粉絲抨擊，在動畫評分網站上更是屢創新低。針對近期關於《一拳超人》的評論，日本資深動畫師橋本敬史在社群媒體上發聲，「製作團隊肯定感到痛苦」。

▼《一拳超人》第三季評價不佳。（圖／翻攝自@opm_anime推特）▲▼《一拳超人》。（圖／翻攝自@opm_anime推特）

橋本敬史是業界重量級動畫師，代表作包含《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《新‧福音戰士劇場版：終》與《死神 千年血戰篇》，這次也有參與《一拳超人》第三季製作。而關於近期動畫壓倒性負評，橋本表示很多來自「非法觀看海外版」觀眾，「製作團隊肯定感到痛苦，大家都不想做出糟糕的作品，但卻被批評到最細節，我們創作動力該去哪裡？」

他進一步表示，團隊傾盡全力製作接下來的劇情，「如果觀眾還是說那是垃圾或紙片動畫，那也沒關係，但請記得：我們不是義工，這是大家的工作，若再這樣被霸凌團隊終將離開。」除了橋本外，第三季導演 永井慎平 也曾為團隊發聲，表示部分網友「假裝支持實則惡意引戰」，甚至歪曲其言論、誘導違反保密協定，由於爭議不斷永井最終刪除帳號。

關鍵字：一拳超人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」

推薦閱讀

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊　製作成員曝：團隊很痛苦

「航海王×NBA」聯名商品將開賣！魯夫身穿各隊球衣熱血灌籃

Steam新主機不採補貼策略　開發者：體積、靜音表現自組電腦難達成

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

HLE新賽季陣容強勁！Guma談加盟：隊伍方向與個人目標完全一致

《Hytale》救命稻草出現　前創辦人「出資復活」粉絲激動跪謝

《英雄聯盟》冠軍射手Gumayusi加入HLE！五人名單確定衝擊新賽季

極好評《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲！新作明年出探索地城

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播　聲優喊：甜蜜讓人傻笑

多人服務遊戲再遭打臉　研究指出「全球半數玩家更愛單人闖關」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

「航海王×NBA」聯名商品將開賣

Steam新主機不採補貼策略

寶可夢樂園限制惹議　官方回應了

Steam新遊戲主機賣多少？

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

冠軍射手Gumayusi加入HLE

Gumayusi曝加盟HLE關鍵

Riot 商城開幕！搶看LOL周邊商品

最新新聞

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊

「航海王×NBA」聯名商品將開賣

Steam新主機不採補貼策略

寶可夢樂園限制惹議　官方回應了

Gumayusi曝加盟HLE關鍵

《Hytale》救命稻草出現！

冠軍射手Gumayusi加入HLE

《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播

多人服務遊戲再遭打臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366