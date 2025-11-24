ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「航海王×NBA」聯名商品將開賣！魯夫身穿各隊球衣熱血灌籃

記者楊智仁／綜合報導

萬代魂有限公司將推出全球熱門動漫《航海王》與世界頂尖職業籃球聯賽「NBA」的聯名系列商品。值得紀念的第一彈商品「ONE PIECE × NBA Collaboration figure」將於2025年12月，在位於東京新宿的「ONE PIECE BASE SHOP」開始發售。此後，香港、澳門、台灣...等多地的萬代南夢宮亞洲官方購物網站「PREMIUM BANDAI ASIA」亦將開始接受訂購，NBA Official Store（只限實體店）亦將陸續發售。

▲▼航海王。（圖／翻攝自推特）

「航海王」自1997年開始連載以來，全球總發行量超過5億部，自1999年10月20日起在富士電視台系列頻道播出動畫，一直廣受不同年齡層粉絲的支持。另一方面，NBA的比賽在全球超過200個國家播出，作為體育娛樂的象徵，確立了穩固的地位，透過結合雙方的魅力，不只限於動漫迷和籃球迷，更面向全新粉絲群體的展開全球性的推廣。

▲▼航海王。（圖／翻攝自推特）

本次聯名合作透過融合動漫與運動這兩種截然不同的文化，創造出提高雙方品牌價值的特別企劃，描繪為實現夢想而奮鬥的意志、同伴間的友情，以及精心打造的世界觀的《航海王》，與「NBA」中充滿活力的團隊合作精神、不可動搖的熱情以及對勝利的執著相互交織，創造出前所未有的全新魅力。

▲▼航海王。（圖／翻攝自推特）

聯名商品的第一彈是結合航海王角色與「NBA」各隊球衣設計的特別模型「ONE PIECE × NBA Collaboration Figure」。展現了穿著NBA各隊球衣的「魯夫」在灌籃瞬間的英姿，讓粉絲體驗BANDAI SPIRITS呈現的卓越造型與魄力。接下來還有「NBA 喬巴」、「魯夫系列 NBA 球衣特別版」等相關商品登場。

▲▼航海王。（圖／翻攝自推特）

