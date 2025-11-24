ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam新主機不採補貼策略　開發者：體積、靜音表現自組電腦難達成

記者楊智仁／綜合報導

Valve 日前說明，新款主機型電腦 Steam Machine 的定價策略將「比照同等性能的 PC」，不會像 PlayStation 或 Xbox 採取補貼壓價的方式，「如我們希望這是一筆划算的選擇。」

▼Valve 上周公布全新一代 Steam Machine。（圖／翻攝自steam） ▲▼Valve 上周公布全新一代 Steam Machine。（圖／翻攝自steam）

這款六吋立方體設計的迷你主機，擁有 超越 Steam Deck 六倍以上的效能，並支援在電視上遊玩 PC 遊戲，官方預計於明年推出目前仍未公布確切售價。Valve 開發者 Pierre-Loup Griffais 在節目《Friends Per Second Podcast》上證實，公司內部尚未敲定最終售價，但目標是「提供與相同性能 PC 相近、具競爭力的價格」。

至於是否會補貼售價 Griffais 明確否認，「不會，這會更接近目前 PC 市場的價格邏輯。我們希望它在性能對應的價位中仍具吸引力，而體積與靜音表現是一般自組電腦難以達成的，我相信用戶會驚訝它的安靜程度。」市場研究機構 Ampere Analysis 指出，Steam Machine 的成敗將取決於定價策略「玩家接受度將深受價格影響。由於 Steam Machine 的效能略低於高階 PC，理想定價應符合市場預期才能獲得良好反應。」

