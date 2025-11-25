ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

hololive粉貓Raora曝手術長休　喊話「哪都不走」暖心預錄哭翻了

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive粉紅大貓Raora Panthera過去靠著各種稀奇古怪發言，讓不少粉絲笑翻當場，像是不給噴射背包、番茄義大利麵是犯罪、Doom爆炸等。不過近期恐怕很難再看到她搞笑直播，本人宣布將在27日暫停活動，解釋因為自己聲帶結節，將動手術休養，但她喊話「哪都不走」，並已預錄短片，希望粉絲別太想念。

▼hololive粉貓Raora宣布因為聲帶手術暫停活動。（圖／翻攝自X／@raorapanthera）

▲▼hololive粉貓Raora宣布因為聲帶手術暫停活動。（圖／翻攝自X／@raorapanthera）

根據Raora所透露，自從加入hololive後，她非常享受實況與翻唱上各種活動，隨著工作日積月累，竟發現發聲開始變得困難並影響到工作與收錄，經檢查發現自己有聲帶結節問題，直播期間一直想努力解決聲帶問題，因此找了許多醫生與語言治療師進行修復，但都沒有明顯效果，甚至病情逐漸惡化，最終醫生告知她必須接受聲帶手術，才能完全根治。雖說手術本身沒有太大風險，但由於術後需要長時間恢復，並且不能過度使用，因此她將在27日直播結束後，開啟一段漫長停播之旅。

對此，Raora雖然對於術後是否能恢復如初感到擔憂，並且也有許多粉絲擔心她是否會藉此從hololive畢業，但她也向粉絲喊話「別過度擔心」，自己並沒有畢業的打算，強調身為把hololive視為夢想的一員，她哪裡都不會去，如此霸氣暖心舉動，讓不少粉絲哭翻當場，並希望她能早日康復。

另外，她也為了在修復期間不造成團隊負擔，她目前正努力完成能交接給工作人員的所有錄音事項，並且已事先預錄好許多短影音，團隊將會在後續製作成動畫上傳Youtube，讓她在修復期間粉絲不會由於她沒開台而太過想念。她也向大家保證會盡快回來，裝況允許將會嘗試回來直播，希望粉絲能靜候她的回歸。

