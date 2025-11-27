ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

中國3A《湮滅之潮》帥炸BOSS曝光　「亞瑟史詩」網吹：來勢洶洶

記者黃冠瑋／綜合報導

自從中國在去年8月推出首款3A大作《黑神話：悟空》後，許多中國3A大作如同雨後春筍般湧現。如今由Eclipse Glow Studio所開發3A《湮滅之潮》於日前公開最新預告，其中遊戲亞瑟王史詩背景再加上炸裂打鬥畫面，有如觀看一場精采電影，讓不少網友吹捧，「來勢洶洶，有望衝擊黑神話系列」。

▼《湮滅之潮》帥炸BOSS曝光。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

▲▼《湮滅之潮》帥炸BOSS曝光。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

根據官方所釋出的預告資訊，3A大作《湮滅之潮》故事將以亞瑟王傳說為背景，講述現實倫敦遭遇異世界入侵和災變，導致都市建築崩塌，出現生命異化，而作為玩家所扮演唯一倖存者格雯德琳，將踏上尋找災難起因並拯救城市史詩重擔，讓玩家體驗一場末日威脅的刺激快感。

此外，官方也透露此次遊戲主角除了自己可以使用武器攻擊之外，還能召換「幽靈騎士」並肩戰鬥，相對地也會有不同幽靈騎士形成多樣攻防風格，其中在此次預告BOSS 戰中，就演示了新的幽靈騎士角色戰鬥風格，玩法類似於近期熱門《艾爾登法環：黑夜君臨》，不過有加上如同《黑神話：悟空》劇情推動，也由於打鬥轉場炸裂，以及如同電影般鏡頭轉換，因此預告一出後，就意外掀起網上熱議。

對此，許多網友表示，「戰鬥畫面也太炫砲」、「中國製作感覺越來越好」、「遊戲畫面工程師與技術美術值得獻上掌聲」、「製作來勢洶洶，有望衝擊黑神話系列，期待後續推出」。另外值得一提的是，主角格雯德琳配音剛好是《光與影：33號遠征隊》中負責主角瑪艾兒的配音員「Jennifer English」，並且近期她才在2025年金搖桿獎上拿下最佳主角配音大獎，想必有她的幫助能再為劇情增添更多張力。

湮滅之潮中國3A

