ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

新海誠鬆口新作進度！預告愉快進行中　粉絲嗨：準備被感動了

記者楊智仁／綜合報導

以《你的名字》、《天氣之子》、《鈴芽之旅》等作品風靡全球的日本動畫導演新海誠，近日在新年之際親自向粉絲報喜，首度明確表示籌備已久的全新動畫電影，將在 2026 年迎來更具體的公開時程，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論。

▼新海誠鬆口新作進度。（圖／翻攝自@suzume_tojimari推特）▲▼新海誠。（圖／翻攝自推特）

新海誠透過社群平台發文表示，「新年快樂！希望 2026 年能成為讓大家笑容與幸福更多的一年，我長時間準備的新作電影，終於來到可以具體向大家說明的階段。」他也透露，目前作品正由全體製作團隊愉快地進行中，並希望能成為大家未來的期待之一。

回顧新海誠過往創作歷程，從早期描繪孤獨與距離感的《秒速五公分》，到創下票房奇蹟的《你的名字》，再到以氣候、災害與青春情感交織的《天氣之子》、《鈴芽之旅》，其作品一再以細膩畫面、情感刻畫與動人配樂打動觀眾，也讓每一次「新作消息」都成為動畫迷關注焦點。

過去每三年 ( 2016、2019、2022 ) 就上映新作品的新海誠，儘管 2025 沒有消息，不過來到新的一年但馬上親口證實「長時間準備的新作電影」，已讓不少粉絲興奮直呼「已經開始期待了」、「準備要狠狠感動一次」。2026 年還有真人版《秒速五公分》預計 2 月 6 日在台上映。

關鍵字：新海誠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

推薦閱讀

《GTA》前技術總監曝投入獨立遊戲原因　團隊太大反而限制創意

Steam最新硬體調查！Win 7玩家徹底消失　16年作業系統時代終結

新海誠鬆口新作進度！預告愉快進行中　粉絲嗨：準備被感動了

《葬送的芙莉蓮》霸權回歸！死亡遊戲、異世界...木棉花新番一次看

《Resident Evil Survival Unit 生化危機生存兵種》確定參展　2026台北電玩展TpGS

米津紅白騎鯊魚爆紅！網眼熟翻櫃「原來我也有」　網拍價格飆漲

比Switch還貴？經典任天堂3DS二手價暴漲　停產翻兩倍賣破萬

直擊／寶可夢初階100牌組限定戰！6tan「討教」國小訓練家超溫馨

NC推天堂經典服「不再P2W只收月費650元」　首波拚爆肝搶稀有ID

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸　青山剛昌最喜歡這首

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸

經典掌機任天堂3DS二手價暴漲

《GTA 5》被AI改成北韓風

NC扛神主牌推出天堂經典服

直擊／寶可夢初階100牌組限定戰

日大臣想逛同人展、忍痛缺席曝原因

米津紅白騎鯊魚跟麥當勞同款

《中華一番》小當家竟遇死亡命運

Steam硬體調查！Win 7玩家徹底消失

《芙莉蓮》回歸！木棉花新番一次看

最新新聞

《GTA》前技術總監曝投入獨立遊戲原因

Steam硬體調查！Win 7玩家徹底消失

新海誠鬆口新作進度！愉快進行中

《芙莉蓮》回歸！木棉花新番一次看

《Resident Evil Survival Unit》參加台北電玩展

米津紅白騎鯊魚跟麥當勞同款

經典掌機任天堂3DS二手價暴漲

直擊／寶可夢初階100牌組限定戰

NC扛神主牌推出天堂經典服

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366