新海誠鬆口新作進度！預告愉快進行中　粉絲嗨：準備被感動了

記者楊智仁／綜合報導

以《你的名字》、《天氣之子》、《鈴芽之旅》等作品風靡全球的日本動畫導演新海誠，近日在新年之際親自向粉絲報喜，首度明確表示籌備已久的全新動畫電影，將在 2026 年迎來更具體的公開時程，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論。

▼新海誠鬆口新作進度。（圖／翻攝自@suzume_tojimari推特）

新海誠透過社群平台發文表示，「新年快樂！希望 2026 年能成為讓大家笑容與幸福更多的一年，我長時間準備的新作電影，終於來到可以具體向大家說明的階段。」他也透露，目前作品正由全體製作團隊愉快地進行中，並希望能成為大家未來的期待之一。

回顧新海誠過往創作歷程，從早期描繪孤獨與距離感的《秒速五公分》，到創下票房奇蹟的《你的名字》，再到以氣候、災害與青春情感交織的《天氣之子》、《鈴芽之旅》，其作品一再以細膩畫面、情感刻畫與動人配樂打動觀眾，也讓每一次「新作消息」都成為動畫迷關注焦點。

過去每三年 ( 2016、2019、2022 ) 就上映新作品的新海誠，儘管 2025 沒有消息，不過來到新的一年但馬上親口證實「長時間準備的新作電影」，已讓不少粉絲興奮直呼「已經開始期待了」、「準備要狠狠感動一次」。2026 年還有真人版《秒速五公分》預計 2 月 6 日在台上映。