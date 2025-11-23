《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播　聲優喊：甜蜜讓人傻笑

記者楊智仁／綜合報導

《我的幸福婚約》是顎木亞玖彌創作的輕小說，除了推出真人電影、舞台劇之外，動畫兩季於 Netflix 上播出，憑藉唯美畫風、廣闊的異能世界觀、甜甜劇情等各種元素讓作品大受好評。日前官方宣布《我的幸福婚約》特別篇全 3 集將於 2026 年播出與上線。

《我的幸福婚約》截至去年小說突破 900 萬冊銷量，更獲得「全國書店員推薦的漫畫 2021」第一名等多項殊榮。大正時代唯美畫風馬上印入觀眾眼簾，不過劇情並非單純戀愛故事，故事背景設定在奇幻的「異能」世界，每個家族都有異能血統、還要面對來自「異形」威脅，動畫來到第二季更多身世、陰謀、政變浮上檯面，帥氣的清霞以及逐漸覺醒能力的美世夫妻倆合力解決各種威脅。

新作動畫《我的幸福婚約》將以全 3 集特別篇形式於 2026 年播出，並在 Netflix 全球同步上線，本次公開全新繪製的主視覺中，滿開櫻花之下以白無垢登場的美世與為她撐傘的清霞，呈現出宛如被「幸福」包圍般的畫面。導演將延續前兩季由久保田雄大擔綱，聲優上田麗奈（飾 齋森美世）表示，「美世如今能夠感受到被愛，也能承認自己愛著對方，我一直很期待能在動畫中看到她和丈夫之後的生活，閱讀劇本時，我一邊傻笑，一邊被美世與清霞的可愛、甜蜜氛圍治癒。婚姻中帶點苦澀的部分也讓作品更有魅力，再次深刻感受到它的動人之處。」